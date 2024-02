Por Alejandro Rodera |

Contubernio ha fijado otra cita en el calendario de estrenos. Mientras se emite la cuarta y última temporada de 'El pueblo' en Telecinco y con la segunda de 'Machos Alfa' todavía en el top global de Netflix, la productora de Alberto y Laura Caballero no pierde de vista el futuro y, para garantizar otra dosis de su particular sentido del humor, ya ha desvelado cuándo podremos ver su siguiente obra, 'Muertos S.L.', que además supone su primera colaboración con Movistar Plus+.

Alberto y Laura Caballero en el set de 'Muertos S.L.'

A través de una publicación de X (o Twitter para los nostálgicos), Alberto Caballero ha compartido una imagen en la que dos de los protagonistas de la serie, Roque Ruiz . Junto a esa instantánea, que entronca con la trama de la comedia, ambientada en una funeraria, el guionista y productor ejecutivo: "Lo que nos quieren nuestros actores no es normal.".

La serie mostrará el día a día de una funeraria familiar con un conflicto sucesorio. Tras la muerte de su fundador, Gonzalo Torregrosa, su viuda, Nieves, asume el control del negocio pese al interés de Dámaso Carrillo, mano derecha del expropietario, por hacerse con el poder. Para sacar adelante la empresa, la septuagenaria une fuerzas con un inútil yerno, mientras sus hijas tratan de propiciar el cierre para montar un gimnasio.

El reparto está liderado por Areces y completado por Ascen López, Salva Reina, Aitziber Garmendia, Adriana Torrebejano, Diego Martín, Gerard B. Fillmore, Amaia Salamanca, Roque Ruiz, Lorea Intxausti, Manolo Cal, Bárbara Santa-Cruz, Lucía Quintana y Juan Miguel Bataller. Por tanto, se trata de otra comedia coral, el sello de identidad de los Caballero, que, también al igual que otros proyectos de los hermanos, ya tiene su futuro asegurado. Como adelantamos a finales de enero, 'Muertos S.L.' se ganó una prematura renovación y su segunda temporada empezó a rodarse poco después de la primera.

Equilibrio tragicómico

Con esa fecha, todo apunta a que 'Muertos S.L.' será la siguiente apuesta original de Movistar Plus+ tras la segunda temporada de 'El Inmortal', que se estrenó el 22 de febrero y extenderá su emisión hasta el 21 de marzo. Más adelante, llegarán 'Bellas Artes' y 'Marbella', que aterrizarán en algún momento de abril y mayo, respectivamente. Y si afilamos un poco más las retinas y miramos al resto del año, la plataforma de Telefónica también lanzará 'Querer', 'Los años nuevos', 'Segunda muerte', 'Celeste' y los episodios finales de 'Rapa'.