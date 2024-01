Por Fernando S. Palenzuela |

Alberto y Laura Caballero no dejan de expandir su creación artística por diferentes canales. Después del éxito cosechado con 'La que se avecina', que en las últimas temporadas ha creado alianza con Amazon Prime Video, y de desembarcar en Netflix con 'Machos Alfa', esta dupla de hermanos llega a Movistar Plus+. 'Muertos S.L.' es el proyecto con el que se estrenan en la plataforma española y cuyo anuncio se produjo el pasado mes de octubre.

'Muertos S.L.'

Desde entonces, la ficción producida por Contubernio ha estado grabándose en Madrid, principalmente en. Este proyecto todavía no tiene fecha de estreno, más allá de conocerse que llegará en algún punto de 2024, pero solo el sello de los hermanos Caballero

Según ha sabido FormulaTV en exclusiva, Movistar Plus+ ha renovado 'Muertos S.L.' por una segunda temporada. En suma, no han querido esperar para iniciar las grabaciones, por lo que han unido el rodaje de la primera tanda con el de la segunda. De este modo, una vez terminado el plan de rodaje de la primera parte, que como se anunció tuvo una duración de ocho semanas para los 8 episodios de 30 minutos que la componían, y pasadas las fiestas navideñas, el equipo ha vuelto manos a la obra para sacar adelante esta segunda temporada.

No es de extrañar que Movistar Plus+ concediera con tanta facilidad la segunda temporada a 'Muertos S.L.'. En primer lugar, todo lo que tocan Alberto y Laura Caballero se convierte en éxito, como lo demuestra la longevidad de 'La que se avecina' y los números que esta serie cosecha junto a 'El pueblo' en Prime Video. Y lo mismo ocurre con 'Machos Alfa', pues se coló en el top 10 de series de habla no inglesa de Netflix en su estreno.

Por otro lado, la inversión realizada para construir ese set probablemente no se saldaría con una única temporada, por lo que se haría necesaria una segunda tanda. Esto ya lo vimos en 'La que se avecina', que con la mudanza al nuevo edificio renovó directamente por tres temporadas, asegurándose la continuidad hasta la decimoquita parte. Por último, el modo de rodaje de los Caballero, uniendo dos tandas, es también habitual. Recordemos lo ocurrido con las dos primeras temporadas de 'El pueblo', que se grabaron de seguido en un mismo verano.

Así es 'Muertos S.L.'

'Muertos S.L.' nos adentra en la Funeraria Torregrosa, que acaba de vivir la muerte de Gonzalo, su propietario. Dámaso, su mano derecha, quiere asumir el poder del negocio, pero Nieves, la viuda, decide encargarse de la empresa y desoír los deseos de sus hijas de montar un gimnasio. En toda esta guerra familiar, Dámaso hará lo posible para derrocar a la nueva directiva, al mismo tiempo que evita la dura competencia de la funeraria Transitus.

La ficción, creada por Alberto Caballero, Araceli Álvarez de Sotomayor y Daniel Deorador, cuenta con un guion escrito por Caballero, Deorador, Julián Sastre y Nando Abad. Laura Caballero y Alberto Monge son los encargados de dirigir a un reparto encabezado por Carlos Areces y al que siguen nombres como Ascen López, Salva Reina, Aitziber Garmendia, Adriana Torrebejano, Diego Martín, Gerard B. Fillmore, Amaia Salamanca, Roque Ruiz, Lorea Intxausti, Manolo Cal, Bárbara Santa-Cruz, Lucía Quintana y Juan Miguel Bataller.