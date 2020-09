'Mujer' revela el gran secreto que da un giro radical a la historia

El fenómeno turco del año sigue en plena forma cada lunes y martes en Antena 3. La cadena de Atresmedia triunfa con 'Mujer (Kadin)', algo que no sorprende teniendo en cuenta la gran cantidad de giros y sorpresas que la serie está viviendo en los últimos episodios. Prueba de ello es lo que los espectadores de la misma pudieron ver en el capítulo 18 emitido este 14 de septiembre en la franja de prime time. La serie reveló uno de sus secretos mejor guardados destapando una gran mentira y dejando claro que en esta historia nada es lo que parece.

Sarp en 'Mujer'

Sin duda, el personaje más odiado por los espectadores de 'Mujer' es Sarp, que ahora dice llamarse Alp para ocultarse. Este abandonó a Bahar y sus dos hijos y sin duda les hundió la vida por completo ya que estos han tenido durante mucho tiempo serios problemas para poder sobrevivir por la falta de medios económicos. Lo que poco podíamos esperar es que Sarp podría haber perdido a su familia de forma involuntaria, podría no haberles abandonado conscientemente como todos pensábamos hasta ahora.

Y es que tras descubrir que no estaba muerto, en el episodio 18 le vemos en un cementerio, llorando ante las tumbas de tres personas muy conocidas para los espectadores y para él mismo. En una impactante escena que bien seguro dejó a los fans de 'Mujer' sin aliento vimos a este llorar ante la tumba de Bahar, Doruk y Nisan; los tres habrían muerto en el año 2013 según sus tres lápidas. Es decir, este creería en todo momento que su familia había muerto y por ello nunca les habría buscado, no había intentado recuperarles en ningún momento porque creía que habían fallecido. Un giro que sin duda cambia el rumbo de la historia y nos presenta a un Sarp también engañado y no al gran villano que creíamos conocer.

Y en el próximo capítulo....

Pero la historia no se queda ahí y es que este martes 15 de septiembre, Antena 3 emite el episodio 19 de 'Mujer'. En este capítulo con el que se se intentará igualar el récord histórico conseguido este lunes (1.817.000 y 18,8%) veremos cómo la vida de Bahar está a punto de cambiar de una vez por todas. Esta se acercará cada vez más a Arif tras un picnic con Nisan, Doruk, Ceyda y Yeliz en su regreso al barrio mientras Hatice sigue en su encrucijada: ¿Sirin o Bahar? Paralelamente veremos cómo Jale quiere ocuparse de que el trasplante de médula ósea sea lo antes posible para que la enfermedad de Bahar no progrese más y descubriremos el duro momento de Hatice, que no puede soportar más las mentiras de Sirin.