10 series turcas que triunfan en otros países y no veremos en España (de momento)

El 8 de enero de 2018, Nova sorprendió al incorporar a su parrilla ‘Fatmagül’, la primera telenovela turca que se emitió en España y que acabó siendo toda una revelación en la cadena de Atresmedia. La producción logró tal éxito entre la audiencia, que abrió las puertas a las producciones turcas en España. La apuesta de Nova llegaba después de que ya múltiples países de Latinoamérica, de Europa del Este y de otras zonas del mundo hubieran dejado patente el éxito de estas ficciones en sus respectivas televisiones.

Nefes, Yigit y Tahir, protagonistas de ‘Fugitiva’

Más de dos años después de que ‘Fatmagül’ se convirtiera en todo un fenómeno, la fiebre por las producciones turcas no parece nada dispuesta a desaparecer, ni en España ni en el resto del mundo. Divinity siguió los pasos de Nova, sumando a su parrilla ‘Kara Sevda (Amor eterno)’, todo un éxito para la cadena de Mediaset, a la que siguieron otras muchas, entre ellas la famosa telenovela ‘Erkenci Kus: Pájaro soñador’, protagonizada por Can Yaman y Demet Özdemir. Dos ficciones que arrasaron entre los fans de las telenovelas turcas y que la cadena de Mediaset decidió recuperar a finales de junio de 2020.

Con el tiempo, tanto Divinity como Nova han ido incorporando distintas producciones turcas, entre las que actualmente destacan los éxitos cosechados por ‘Hercai’ y ‘Fugitiva (Sen Anlat Karadeniz)’. En el caso de la segunda, tras arrasar en su país de origen y en aquellos en los que la ficción protagonizada por Irem Helvacioglu y Ulas Tuna Astepe se ha estrenado, ‘Fugitiva’ se ha convertido en una de las apuestas tucas más vistas de la historia de Nova, siendo la emisión más vista de la TDT prácticamente a diario. La televisión en España ha sumado múltiples telenovelas turcas desde su “descubrimiento” en 2018, pero aún quedan muchas otras por descubrir de cara a la audiencia. Por eso, en FormulaTV recogemos algunas ficciones turcas que, aunque no han llegado a las cadenas españolas, ya han demostrado su éxito en múltiples países de todo el mundo.

1 'Muhtesem Yüzyil' ('El sultán')

Parte del reparto principal de 'Muhtesem Yüzyil', con el actor Halit Ergenç al frente

Cinco años después de protagonizar la exitosa ‘Las mil y una noches’, el actor Halit Ergenc volvió a ponerse al frente de un reparto gracias a ‘Muhtesem Yüzyil’, serie estrenada en 2011 que se dio a conocer en otros países con títulos como ‘El siglo magnífico’ o ‘El sultán’. La producción estaba basada en la vida y el ascenso al poder de Sulimán el Magnífico, sultán con el reinado más longevo de la historia, e incluía la relación con su esposa favorita, Hürrem, una antigua esclava que se convirtió en una de las mujeres más influyentes del Imperio otomano y que era interpretada por Meryem Uzerli. Aunque aún no ha llegado a emitirse en España, la serie cuenta con rostros conocidos para la audiencia española, como Burak Özçivit, protagonista de ‘Kara Sevda’; Vahide Perçin, la “señora torpe” en ‘Madre’; Engin Öztürk, actor que interpretaba a Selim en ‘Fatmagul’; Aras Bulut Iynemli, protagonista de ‘Içerde’; o Nebahat Çehre, actriz de series como ‘Amor de contrabando’ y ‘Amor prohibido’.

‘Muhtesem Yüzyil’ contó con cuatro temporadas y, a pesar de ser rechazada por la población más conservadora de Turquía, consiguió congregar un tercio de la audiencia del país durante su emisión. Una fama que se ha repetido prácticamente en los más de setenta países en los que ha llegado a emitirse hasta 2019, como Chile, Italia, Estados Unidos o Argentina, convirtiéndose una de las producciones más exportadas de Turquía. De hecho, su más que evidente éxito acabó convirtiéndola en la primera serie turca adquirida para emitir en Japón e incluso fue comprada para su emisión en la cadena estatal de China, siendo también la primera producción turca, tanto de pequeña como de gran pantalla, en alcanzar dicho país. Según estimaba Global Agency antes de su emisión en el gigante asiático, ‘Muhtesem Yüzyil’ ya contaba con más de 204 millones de espectadores en todo el mundo, cifra que ha llegado a superar los 500 millones en 2019.

2 'Iffet'

Cemil e Iffet, protagonistas de ‘Iffet’

Conocida en algunos países con títulos como ‘Iffet, la traición no tiene precio’ o ‘La venganza de Iffet’, ‘Iffet’ se emitió en Turquía entre 2011 y 2012 en la cadena Star TV. La producción contaba la historia de Iffet, una joven que, tras ser violada por Cemil, un modesto taxista al que ama, jura vengarse cuando él rompe su promesa de casarse con ella para arreglar las cosas y opta por contraer matrimonio con otra mujer. Deniz Çakir es la actriz encargada de dar vida a la protagonista, mientras que Ibrahim Celikkol es el intérprete que se pone en la piel de Cemil. Un actor que, de hecho, puede resultar familiar a los fans españoles de las telenovelas turcas: protagoniza la serie ‘Amor en blanco y negro’ y, además, es el compañero de la actriz Demet Özdemir en ‘Evim’, su primera serie tras trabajar en ‘Erkenci Kus’.

Desde su estreno, ‘Iffet’ se vendió a países de Europa como Grecia, Macedonia, Serbia, Bulgaria, Kazajistán y Rumanía, donde una gozó de una buena acogida. En su salto a Latinoamérica, su debut en Chile, en 2017, supuso todo un récord de rating con respecto a sus competidoras, hecho que se repitió en su exitoso estreno en Argentina casi un año después. Una tendencia que siguieron países como Perú, Paraguay y Panamá, países que la adquirieron poco antes del debut de ‘Iffet’ en Chile, sumando con los años hasta una veintena de países conquistados por la ficción desde 2011. Uno de los últimos fue Montenegro, donde la exitosa producción turca se estrenó en 2019, tras pasar por otros lugares del mundo como Irán, Israel, Georgia o Marruecos.

3 'Kirgin Çiçekler' ('Huérfanas')

Parte del reparto principal de ‘Kirgin Çiçekler’

Conocida con nombres como ‘Huérfanas’ o ‘Flores de cristal’, ‘Kirgin Çiçekler’ es una telenovela turca de 2015 que cuenta la historia de Eylül (Biran Damla Yilmaz), una joven de dieciséis años de edad que acaba en un orfanato después de que su madre se negara a creer que su padrastro abusaba de ella. Gracias a ese giro radical en su vida, Eylül acaba entablando amistad con Songül (Gökçe Akyildiz), Kader (Cagla Irmak) y Meral (Aleyna Solaker); chicas que, al igual que ella, carecen de familia. Juntas, protagonizan un drama que muestra cómo todas ellas, con el apoyo de Feride (Ipek Karapiner), subdirectora del centro, luchan por encontrar su lugar en el mundo mientras hacen frente a las dificultades que conlleva ser huérfanas. Además, incluye en su reparto rostros conocidos para los fans españoles, como la actriz Gökçe Akyildiz, Zeynep en ‘Medcezir’; o las intérpretes Sacide Tasaner y Esra Dermancioglu, Halide y Mukkades en ‘Fatmagül’.

El éxito de ‘Kirgin Çiçekler’ no solo fue patente en su país de origen, donde fue nominada a Mejor serie de televisión en los Turkey Youth Awards de 2016 y 2017, año en el que también fue nominada en la categoría de Mejor director, Mejor actor secundario por el trabajo de Arif Diren y Mejor actriz de reparto para Gökçe Akyildiz. En su exitoso camino, la serie también fue nominada a Mejor serie dramática en los Seoul International Drama Awards. Dos “pequeños” reflejos de su creciente éxito y su posterior expansión internacional, que en 2017 ya había alcanzado a países como Moldavia, Uruguay, Perú e Irán, además de que fue adquirida por Netflix Turquía. Una lista que ha ido creciendo a lo largo de los años, con emisiones en Sri Lanka, Lituania y Albania, donde cosechó un gran éxito, al igual que en otros países de América latina como Chile, México y Argentina. De hecho, en este último concluyó a principios de junio de 2020, después de haber hecho emisiones dobles diarias que no reducían su importante rating frente a sus competidoras.

4 'Muhtesem Yüzyil: Kösem' ('La sultana')

Beren Saat, una de las actrices protagonistas de 'Muhtesem Yüzyil: Kösem' junto a Ekin Koç

Cuatro años después de que se estrenara ‘Muhtesem Yüzyil’ en 2011, debutó en la cadena turca Star TV su secuela, 'Muhtesem Yüzyil: Kösem', que arrancaba en los inicios del reinado del tataranieto de Suleimán, Ahmed I. No obstante, la producción se centra en la figura de la sultana Kösem, una esclava que acabó convirtiéndose en una de las mujeres más poderosas del imperio otomano tras ser capturada y entregada a Ahmed I, de quien acaba enamorándose, como “regalo”.

Así, la serie hace un recorrido por las distintas etapas de la vida de una de las mujeres más poderosas del siglo XVII, que reinó durante cuarenta años. Una historia recogida lo largo de dos temporadas, en las que el papel protagonista fue encarnado por tres actrices: Anastasia Tsilimpiou y Beren Saat (protagonista de ‘Fatmagül’ y ‘Amor prohibido’), quienes interpretaron a Kösem durante su juventud y la etapa adulta en la primera temporada; y Nurgül Yesilçay, quien dio vida a la sultana en la segunda temporada, durante los últimos años de su vida.

La ficción histórica siguió la estela de éxito de su predecesora, alcanzado más de treinta países de todo el mundo, incluyendo Estados Unidos, donde Telemundo fue la cadena encargada de acercar la producción turca al público norteamericano en octubre de 2018. De hecho, bajo el título ‘La sultana’, esta producción fue la primera telenovela turca en emitirse en horario de prime time en la cadena estadounidense, donde por desgracia no destacó en datos de audiencia, por lo que no se emitió la segunda temporada. No obstante, Estados Unidos fue una excepción, dado que 'Muhtesem Yüzyil: Kösem' ha logrado conquistar con éxito a la mayoría de los países en los que se ha emitido, sin importar el continente, como ha ocurrido en México, Argentina, Panamá, Grecia (donde, de hecho, fueron grabadas algunas escenas de su primera temporada), Argelia, Ucrania, Indonesia, Egipto o Bulgaria.

5 'Vatanim Sensin' ('Mi patria eres tú')

Bergüzar Korel y Halit Ergenç como Azize y Cevdet, protagonistas de ‘Vatanim Sensin’

Después del éxito arrollador que cosecharon los actores Halit Ergenç y Bergüzar Korel como protagonistas de ‘Las mil y una noches, la pareja volvió a trabajar como cabezas del reparto de ‘Vatanim Sensin’ (traducido como ‘Mi patria eres tú’) en 2016. En esta ocasión, ambos viajaron al pasado, concretamente a los años que transcurrieron entre la Primera Guerra Balcánica (1912-1913) y la Guerra Greco-Turca (1919-1922), para dar vida a Cevdet, un soldado del ejército otomano de Tesalónica, y su esposa Azize, una enfermera, protagonistas de una historia de amor que también ha logrado conquistar a la audiencia. Después de ser traicionado por un amigo, Cevdet acaba pasando ocho años en manos de los enemigos, tiempo que el traidor aprovecha para acercarse a Azize tras convencerla a ella y al resto de su familia de que Cevdet ha muerto.

La historia de Cevdet está basada en la vida del soldado Mustafa Mümin Aksoy y, con sus dos temporadas, ha logrado cruzar fronteras de múltiples países para conquistar a sus audiencias, con títulos traducidos como ‘Te amaré por siempre’ en su emisión en Perú y Paraguay; ‘Mi vida eres tú’, en Uruguay y Argentina; o ‘Eres mi vida’, en Chile. Distintas traducciones que no han cambiado el impacto que esta serie ha conseguido, ya desde sus orígenes, cuando ganó los premios a Mejor guionista para Nuran Evren Sit y a Mejor serie de televisión en los Pantene Golden Butterfly Awards de 2017, tras ser nominada en varias categorías tanto en esa edición como en la de 2018. Ese mismo año, los actores protagonistas fueron los ganadores en sus respectivas categorías en el Festival Internacional de Cine de Beirut, después de que la serie ya hubiera sido vendida a más de cincuenta países tras su primer año de estreno. En Chile, por ejemplo, donde ‘Las mil y una noches’ consiguió arrasar y abrir las puertas de Latinoamérica a las producciones turcas, ‘Eres mi vida’ aterrizó en marzo de 2020, después de emitirse con éxito en países del entorno como Uruguay, Argentina y México.

6 'Istanbullu Gelin' ('La novia de Estambul')

Süreyya y Faruk, protagonistas de ‘Istanbullu Gelin’

En 2017, Star TV estrenó la serie ‘Istanbullu Gelin’ (traducida como ‘La novia de Estambul’), protagonizada por Özcan Deniz y Asli Enver en los papeles de Faruk, un adinerado hombre de negocios fuertemente conectado a la familia y las tradiciones, y Süreyya, una mujer amante de la libertad que creció sin padres. Dos personas muy distintas que, tras enamorarse en Estambul, se casa y se traslada a la casa familiar de Faruk, donde Süreyya tendrá que lidiar, entre otras cosas, con su suegra, una mujer que apenas abandona la vivienda y que está acostumbrada a manejar a su familia a placer. Una historia con el romance como eje que, cuenta entre su reparto con intérpretes ya conocidos por el público español, como Ebru Sahin, protagonista de ‘Hercai’; o Tamer Levent, quien fuera Tahsin Korludag en ‘Sühan: Venganza y amor’.

En apenas un año desde su estreno en Turquía, ‘Istanbullu Gelin’ consiguió alcanzar hasta quince países en todo el mundo, como Albania, Croacia, Bulgaria, Grecia, Georgia o Kazajistán; antes de dar el salto a Latinoamérica a través de México y Costa Rica. Ya en 2017, la actriz Asli Enver obtuvo el galardón a Mejor actriz en los Pantene Golden Butterfly de Turquía y, un año después, el éxito de la producción la condujo a estar nominada a Mejor telenovela en los International Emmy Awards, entre otros galardones. Pequeñas conquistas que se reflejaron en los buenos datos que ‘Istanbullu Gelin’ ha ido obteniendo en los más de veinte países que ha alcanzado, como ocurrió en Rumanía, país en el que la serie batió récords de rating, muy por encima de sus rivales en su misma franja horaria; o en Israel, donde los medios calificaron el fanatismo por la serie como “histeria” e incluso se dieron casos de fans israelíes que viajaban a Turquía con el único propósito de hacerse una foto con sus ídolos.

7 'Bir Zamanlar Çukurova' ('Tierra amarga')

Züleyha, Hünkar y Demir en ‘Bir Zamanlar Çukurova’

Serie estrenada en 2018, ‘Bir Zamanlar Çukurova’ cuenta la historia de amor entre Yilmaz (Vahide Perçin) y Züleyha (Hilal Altinbilek), dos personas dispuestas a todo por defender a la persona a la que aman, hasta el punto de fingir que son hermanos para poder huir juntos de Estambul. Una carrera que los conduce a una granja, donde la pareja tendrá que lidiar con el amor que Hünkar (Vahide Perçin), dueño de la finca, acaba sintiendo por Züleyha. No obstante, aunque dicha historia es el eje principal, la serie cuenta con múltiples historias protagonizadas por distintos personajes, donde uno de los retos principales fue recrear la Turquía de los años 70, marco de las historias recogidas en esta producción, y que cuenta en su reparto con actores ya conocidos para la audiencia española, como Vahide Perçin, de ‘Madre’ y ‘El secreto de Feriha’; Esra Dermancioglu, de ‘Fatmagül’; o Kerem Alisik, Ayhan en ‘Kara Sevda’.

Aunque en Turquía, a finales de junio, se ha interrumpido la emisión de nuevos episodios de ‘Bir Zamanlar Çukurova’ a causa de la paralización del rodaje por la crisis del Covid-19, la serie ya ha sido vendida a más de treinta países de todo el mundo, quince de ellos en América Latina. Entre ellos, figura México, donde la cadena Imagen Televisión estrenó la producción a principios de febrero de 2020; y Chile, primer país latinoamericano en el que debutó con gran éxito, a finales de 2019, bajo el título de ‘Züleyha’. Dos fichajes a los que siguen otros países como Puerto Rico, Colombia, Guatemala y Honduras, después de que cosechara hasta trece nominaciones en los Turkey Youth Awards (donde Selin Yeninci obtuvo el galardón a Mejor actriz de reparto), los premios Golden Palm y los Pantene Golden Butterfly de Turquía, al igual que fue nominada a Mejor serie dramática en los Seoul International Drama Awards.

8 'Kizim' ('Hija')

Los actores Bugra Gülsoy y Beren Gokyildiz como Demir y Öykü en ‘Kizim’

Inspirada en el drama coreano ‘Oh My Geum Bi’, ‘Kizim’ es una serie que se estrenó en Turquía en 2018 y está protagonizada por dos actores muy conocidos no solo en España, sino a nivel internacional: Bugra Gülsoy, quien dio vida a Vural en ‘Fatmagül' y protagonizó ‘Kuzey Güney’; y la pequeña Beren Gökyildiz, quien ha conquistado a la audiencia de múltiples países de todo el mundo gracias principalmente a su trabajo como protagonista en ‘Madre’.

Ambos interpretan los papeles de Demir, un estafador con una caótica vida, y Öykü, una niña que ha de acudir en busca de su padre después de que su tía la abandone al descubrir la extraña enfermedad que padece y afecta a su memoria. La aparición de Öykü en la vida de Demir no solo lo librará de la cárcel por estafa para que cuide de ella, sino que dará comienzo a que crezca entre ellos una estrecha y sincera relación paternofilial, incluso en contra de los deseos iniciales de Demir, con la que la química entre ambos actores ha ido conquistando distintos países, en un camino que acaba implicando a más personas.

Con su estreno en países latinoamericanos, ‘Kizim’ se ha dado a conocer con títulos como ‘Hija’, ‘¿Y tú quién eres?’, ‘No me olvides’, ‘Todo por mi hija’ o ‘Mi niña linda’ y ha sido comprada por más de veinte países de todo el mundo desde su estreno. Una expansión que la ha convertido en todo un fenómeno de ventas global, consiguiendo exitosas cifras de audiencia en lugares tan amantes de las producciones turcas como Panamá, Chile, Puerto Rico (donde lideró ya en su debut) o Argentina, donde tras estrenarse en marzo de 2020, se ha convertido en lo segundo más visto de Telefé y reúne a millones de argentinos, hasta el punto de la cadena optó incluso por emitir un resumen matutino desde mediados de junio.

9 ‘Yarali Kuslar’ ('Omer, sueños robados')

Meryem y Efe en ‘Yarali Kuslar’

A finales de noviembre de 2019, Kanal D estrenó en Turquía ‘Yarali Kuslar’, ficción que cuenta la historia de Meryem (Gizem Arikan), una joven que ha estado cuidando de su hermano adoptivo Ömer (Emre Mete Sönmez) desde su adolescencia, sin dejar de trabajar para alejar al pequeño de las calles. El niño fue robado por el padre de Meryem cuando era bebé, pero su posterior venta fue frustrada cuando su secuestrador acabó en la cárcel. La suerte de ambos querrá que, con su traslado a Estambul, sus caminos se crucen con Levent (Ali Yasin Özegemen), un rico empresario que resulta ser el padre biológico de Ömer, a quien no ha dejado de buscar.

La producción, creada por Inci Gülen, responsable de la exitosa ‘Elif’, emitida en España por Nova, cuenta con otro enlace con esa larga serie turca: el actor Hasan Balliktas, el padrastro maltratador de Elif, da vida al padre de la protagonista y responsable del secuestro de Ömer. De hecho, ‘Yarali Kuslar’ ha sido considerada una digna sucesora de ‘Elif’, razón por la cual ha sumado muchos países que apuestan por ella a pesar de llevar poco tiempo en antena en su país de origen. Sobre todo, teniendo en cuenta lo que ocurrió en Colombia, donde la ficción aterrizó en febrero de 2020 a través de Caracol y se convirtió en la emisión más vista en su primera semana, alcanzado hasta el 30% de share. Un éxito que, poco a poco, ‘Yarali Kuslar’ ha ido sumando en otros lugares del mundo como Puerto Rico y Bosnia, quienes han sido de los primeros países en apostar por ella.

10 'Kurulus: Osman'

Los actores Nurettin Sönmez, Burak Özçivit y Seda Yildiz en ‘Kurulus: Osman’

El éxito que ‘Kara Sevda’ cosechó a nivel internacional influyó especialmente a sus actores protagonistas, Burak Özçivit y Neslihan Atagül, que triunfaron entre los fans de las producciones turcas. Por eso, no sorprende que ‘Kurulus: Osman’ despertara interés en todo el mundo con el fichaje de Özçivit como el protagonista, Osman I, en la que era su primera serie tras trabajar en ‘Kara Sevda’. A ello se sumaba el hecho de que esa nueva apuesta del actor era una secuela de ‘Dirilis Ertugrul’ (2014), una de las ficciones más exitosas del país de los últimos años cuyo personaje protagonista era Ertugrul (Engin Altan Düzyatan), padre de Osman.

El fichaje de Özçivit generó gran expectación cuando se dio a conocer en agosto de 2019, a lo que se unió el éxito arrollador de ‘Kurulus: Osman’ en su estreno, en noviembre del mismo año, siendo el mejor debut de la historia de la televisión turca al alcanzar el 15,73% de share y reunir más de doce millones de espectadores. Una cifra que sumó tres millones de espectadores más cuando se optó por repetir la emisión del episodio piloto de una serie que cuenta los conflictos de Osman I, fundador del imperio Otomano, con Bizancio y los mongoles, para acabar estableciendo un estado soberano. Sin embargo, su emisión se vio interrumpida a finales de marzo de 2020, a causa de la paralización del rodaje por el Covid-19, y no se recuperó hasta casi un mes después.

Con un estreno tan arrollador y el éxito previo de ‘Dirilis Ertugrul’, que alcanzó hasta sesenta países de todo el mundo, no es de extrañar que su secuela siga los mismos pasos, dado que ‘Kurulus: Osman’ ya había sido vendida a multitud de países antes incluso de su estreno, como Somalia, Pakistán, Albania o Afganistán. Y más aún, cuando ambas telenovelas han logrado conquistar incluso a la reina de Malasia, Azizah Aminah, que confesó lo mucho que le habían gustado. Hasta el presidente venezolano, Nicolás Maduro, admitió no solo que veía la ficción sobre Ertugrul, sino que también había visitado el plató de la serie.