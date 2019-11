Can Yaman y otros 11 galanes turcos que han conquistado a la audiencia española

A principios de 2018, Nova decidió apostar por el mercado de las telenovelas turcas con la adquisición de 'Fatmagül', producción cuyo éxito abrió las puertas a dicha clase de producciones en España. De hecho, Divinity no tardó en subirse al carro de las ficciones turcas con 'Kara Sevda (Amor eterno)', producción que Mediaset estrenó a finales de octubre de 2018, con una emisión multicanal, con el fin de alcanzar potenciales espectadores.

1 Engin Akyürek ('Fatmagül')

Desde entonces, han sido múltiples las producciones turcas que han aterrizado tanto en la cadena de Atresmedia como en la de Mediaset, sumando numerosos adeptos a esta clase de ficciones., especialmente en el caso de los protagonistas. A raíz del éxito cosechado por las telenovelas turcas emitidas en España,

Engin Akyürek en 'Amor de contrabando'

Más allá del potente argumento de 'Fatmagül' y el gran trabajo de Beren Saat como protagonista, la ficción contó con la presencia de Engin Akyürek en el papel de Kerim. Una interpretación con la que el actor se ganó las alabanzas de los seguidores de la serie de Nova, al igual que ocurrió en otros muchos país en los que se emitió 'Fatmagül', y con la que siguió conquistando a la audiencia con la adquisición de 'Amor de contrabando' por parte de Atresmedia, donde el actor compartía protagonismo junto a Tuba Büyüküstün.

Los inicios de su carrera como actor se remonta al año 2004, cuando participó en el reality de talentos 'Estrellas de Turquía', donde se convirtió en el ganador. Gracias a ello, obtuvo su primer papel en la serie 'Yabanci Damat', que concluyó en 2007, tres años antes de adquiriese una gran notoriedad con el lanzamiento de 'Fatmagül'. A lo largo de su trayectoria, Akyürek no solo ha trabajado en series de televisión turcas, sino que también ha trabajado en varias películas. De hecho, en 2018 y 2019, ha trabajado en dos largometrajes, antes de volver a la pequeña pantalla.

Su último fichaje ha sido para la serie 'Sefirin Kizi' ('La hija del embajador'), cuyo rodaje comenzó el 25 de octubre. Una nueva etapa para el actor, que compartirá con la actriz Neslihan Atagül, protagonista de 'Kara Sevda'. Ambos serán los encargados de dar vida a Nare, la hija de un embajador, y Sancar, hijo de uno de sus empleados, quienes llevan enamorados desde su niñez. Tras una huida juntos frustrada por la misteriosa desaparición de Nare, la pareja no vuelve a reencontrarse hasta años más tarde, con Sancar dueño de una gran fortuna y a punto de casarse con otra mujer.

2 Burak Özçivit ('Kara Sevda')

Burak Özivit en 'Kara Sevda'

El aterrizaje de Burak Özçivit en la television española se produjo gracias a la adquisición de 'Kara Sevda' por parte de Divinity, donde el actor compartía protagonismo con Neslihan Atagül. La primera telenovela de la cadena de Mediaset logró cosechar un gran éxito y las alabanzas para ambos intérpretes en lo que resultó ser una emotiva historia de amor, cuyo estreno se remonta a 2015.

Sin embargo, aunque ha desarrollado una notoria carrera como actor, Burak comenzó a darse a conocer como modelo, faceta por la que incluso se convirtió en el mejor modelo de Turquía en 2005 y quedó en segundo puesto en el certamen a nivel internacional. Apenas un año después del certamen, Burak obtuvo su primer papel protagonista en la serie 'Eksi 18', iniciando así una carrera como actor que no ha dejado de sumar trabajos desde entonces, todos ellos como protagonista.

Aunque desde el desenlace de 'Kara Sevda', el actor no ha vuelto a aparecer en ninguna de las ficciones turcas emitidas hasta ahora en España, Özçivit fue fichado este mismo verano para convertirse en protagonista de una nueva ficción tras su paso por 'Kara Sevda': 'Kurulus Osman I', que se estrenó en Turquía el 20 de noviembre. En ella Burak interpreta a Osman I, padre del Imperio Otomano e hijo de Ertugrul, personaje protagonista de varias temporadas que arrasaron en Turquía durante su emisión. Además, para interpretar al sultán del siglo XIII, Özçivit se ha sometido a un duro entrenamiento para adquirir la musculatura necesaria para el papel, al frente de una producción dominada por numerosas batallas a lo largo de la trama.

3 Çagatay Ulusoy ('Medcezir')

Çagatay Ulusoy en 'Medcezir'

Çagatay Ulusoy es uno de los actores turcos probablemente más conocidos entre los seguidores españoles, dado que ha sido protagonista de varias de las producciones de Turquía que se han emitido hasta el momento. Su primera aparición en la televisión española fue en 'Medcezir', ficción que Nova comenzó a emitir a finales de enero, en la que Ulusoy interpreta al protagonista Yaman. Apenas tres meses después, la cadena de Atresmedia comenzó a emitir 'El secreto de Feriha', producción en la que Ulusoy ostentaba el papel principal junto a la actriz Kaya y que fue su primer trabajo en el mundo de la interpretación, en 2011. Un trabajo que Ulusoy obtuvo tras ser nombrado Mejor Modelo de Turquía, después de que unos amigos lo animaran a presentarse mientras estudiaba Ciencias Forestales.

Además, Çagatay también ha estado presente en Divinity gracias a 'Içerde', ficción en la que comparte protagonismo con Aras Bulut. A estas tres ficciones se une otro de sus trabajos más destacados en su trayectoria y con el que ha logrado dar un nuevo impulso a su salto internacional: 'Hakan, el Protector'. Se trata de la primera producción turca original de Netflix, que la plataforma estrenó a finales de 2018, y en la que Çagatay ostenta una vez más el papel protagonista.

Gracias a su interpretación, el actor recibió las alabanzas de Jason George, guionista de 'Narcos', encargado del guion del primer episodio de 'Hakan, el Protector'. Una ficción cuya primera temporada logró enganchar a 10 millones de personas en todo el mundo, al igual que otras producciones como 'Bodyguard' o 'Baby', y en la que Çagatay trabaja actualmente. De hecho, la producción estrenó su segunda temporada a finales de abril y ya ha sido renovada para una tercera, donde Ulusoy volverá a trabajar con su compañero de 'Medcezir', Taner Ölmez.

4 Taner Ölmez ('Medcezir')

Taner Ölmez en 'Medcezir'

Taner Ölmez comenzó su carrera en 2009, pero no fue hasta 2013 cuando se dio a conocer gracias a su papel como el divertido y curioso Mert en 'Medcezir', ficción cuyo reparto estaba encabezado por Çagatay Ulusoy, encargado de interpretar a Yaman, el mejor amigo de Mert. Desde entonces, el actor no ha dejado de sumar éxitos en su carrera, como 'Muhtesem Yüzyil: Kösem' (traducido como "el siglo magnífico"), donde interpretó al sultán Osman II y coincidió con Beren Saat, o su trabajo más reciente como protagonista de 'Mucize Doktor', la versión turca de 'The Good Doctor'.

Más allá de sus trabajos en la pequeña pantalla, Ölmez se unirá a Ulusoy en la serie de Netflix 'Hakan, el Protector', donde también trabaja la actriz Hazan Ergüglü, encargada de interpretar a Eylül en 'Medcezir', pareja del personaje de Ölmez. Además, Taner también ha trabajado en cine y teatro y se dedica profesionalmente a cantar con su grupo de música popular Barabar, con el que ha sacado un primer disco y actúa en salas de Turquía. Una pasión por la música que ha influido en producciones como 'Medcezir' o 'Mujer (Kadin)', donde Ölmez ha interpretado algunas piezas de las bandas sonoras.

5 Kivanç Tatlitug ('Sühan: Venganza y amor')

Kivanç Tatlitug en 'Sühan: Venganza y amor'

Al igual que Çagaty Ulusoy, Kivanç Tatlitug es uno de los actores que ha aparecido en más producciones turcas emitidas en España. Su primera aparición tuvo lugar a finales de enero en Divinity, en 'Sühan: Venganza y amor', serie que se estrenó en 2016 en Turquía y donde el actor interpreta el papel principal junto a Tuba Büyüküstün. Su carrera como actor arrancó después de que perdiera su oportunidad de convertirse en un jugador de baloncesto profesional tras sufrir una grave lesión y adentrarse en el mundo de la moda.

En pleno desarrollo de su carrera como modelo en París, a finales de 2004, se pusieron en contacto con él para protagonizar la serie de televisión 'Gümüs'. La ficción se emitió en Turquía entre 2005 y 2007 y fue la primera en adquirir un gran éxito fuera de las fronteras del país, en Oriente Medio, aunque 'Las mil y una noches' produjo un mayor impacto, especialmente en Latinoamérica.

Además de 'Sühan: Venganza y amor', Tatlitug ha estado presente en 'Amor prohibido', 'Kuzey Güney' y 'Ezel', esta última la única en la que el actor no ha tenido un papel principal. Varios trabajos en la pequeña pantalla a los que se unen algunas películas, incluido su papel como Ken en el doblaje turco de 'Toy Story 3', y por los que ha obtenido dos premios Golden Butterfly a Mejor Actor, los galardones más destacados de la televisión turca. Tras el estreno de su último trabajo en la serie 'Çarpisma' a finales de 2018, Tatlitug se tomó un descanso que parece estar a punto de abandonar. "Ahora tengo algunos proyectos que he leído, podría ser agradable", reconoció el actor hace apenas unos días.

6 Can Yaman ('Erkenci Kus')

Can Yaman en 'Erkenci Kus'

Sin duda uno de los actores que más huella ha dejado en los seguidores de las telenovelas turcas en España (y en muchos países en los que se ha emitido alguno de sus trabajos), Can Yaman aterrizó en Divinity a principios de abril como protagonista de 'Erkenci Kus: Pájaro soñador' junto a Demet Özdemir, y que ha sido su último trabajo en su breve pero exitosa carrera como actor. A esta ficción se unió también la adquisición de 'Dolunay' por parte de Mediaset y que ya ha alcanzado su recta final dos meses después de que comenzara su emisión.

La carrera de Yaman en la interpretación se remonta a 2014, con un papel secundario en 'Gönül Isleri' y que fue suficiente para llamar la atención de la audiencia. El actor participó en dos ficciones más antes de 'Dolunay', sumando un total de cinco telenovelas en su trayectoria profesional, a la que se han sumado varias portadas en revistas y varios galardones, como cinco Golden Butterfly y dos Murex D'Or, los premios más destacados de Líbano.

Con el servicio militar pendiente para principios de 2020 y que supondrán un paréntesis en su exitosa carrera, Yaman ya habría acordado participar en una nueva producción, con el nombre de 'Can Borcu'. Un drama producido por Faruk Turgut, que ya trabajó con el actor en 'Erkenci Kus' y en la que Yaman comenzaría a trabajar tras el servicio militar obligatorio. Una carrera que no habría apartado al intérprete de su faceta de abogado, dado que Can visita con frecuencia un bufete de abogados del que es socio, y por la cual el actor visitará España el 26 de septiembre, día en el que grabará una entrega de 'Volverte a ver' donde algunos fans afortunados tendrán la ocasión de conocerlo.

7 Ibrahim Celikkol ('Amor en blanco y negro')

Ibrahim Celikkol en 'Amor en blanco y negro'

Ibrahim Celikkol aterrizó en España a finales de mayo, a través de Divinity, con 'Amor en blanco y negro', donde comparte protagonismo con la actriz Birce Akalay. La ficción se emitió entre 2017 y 2018 en Turquía y es uno de sus últimos trabajos junto a 'Muhtesem Ikili', adaptación de la conocida película americana "Tango y Cash", tras lo cual ha sumado dos películas a su carrera, aún sin estrenar.

Antes de estrenarse como actor en 2008 con 'Pars: Narkoterör' como protagonista después de que un productor lo animara a sumarse al mundo de la interpretación, Ibrahim fue jugador de baloncesto, faceta que combinó durante varios años con su trabajo como modelo. De hecho, Celikkol deja muy clara su pasión por los deportes en las redes sociales, donde comparte imágenes en las que sus seguidores pueden verlo practicando disciplinas como deportes acuáticos o boxeo.

La próxima apuesta en la pequeña pantalla de Ibrahim será el drama turco 'Evim' ("mi hogar"), donde compartirá protagonismo con la actriz Demet Ödemir, tal y como se dio a conocer a principios de octubre. La telenovela es una adaptación de la novela "Camdaki kiz" ("La chica de la ventana") de la escritora Gülseren Budayicioglu y se centrará en la historia de Zeynep, personaje de Demet. Una joven de 27 años que vive en la ciudad turca de Adana con su madre y su hermana y que se dedica en cuerpo y alma a trabajar para darles una buena vida, antes de que se vea implicada en una relación con un hombre rodeado de peligros y repudiado en su barrio.

8 Bugra Gülsoy ('Kuzey Güney')

Bugra Gülsoy en 'Kuzey Güney'

La primera vez que la audiencia española pudo disfrutar del trabajo de Bugra Gülsoy fue en 'Fatmagül', donde interpretó el papel de Vural, uno de los hombres que violaban a la protagonista al arrancar la producción. Sin embargo, su primer trabajo como actor principal emitido en España se dio en Divinity con 'Kuzey Güney', telenovela que se estrenó a finales de mayo y en la que comparte protagonismo con el actor Kivanç Tatlitug. Su pasión por la actuación viene de lejos, puesto que ya actuaba en obras de teatro a los 13 años, tras lo cual se graduó en Arquitectura antes de retomar la interpretación en el Teatro Nacional de Chipre.

Aunque Gülsoy no sea tan conocido fuera de Turquía, en su país de origen cuenta con una trayectoria profesional muy destacada entre la audiencia y no solo como actor. Bugra no solo suma múltiples ficciones y películas, sino que también ejerce como escritor de teatro, guionista y director, además de formar parte del ranking de mejores fotógrafos en Turquía. Varias facetas profesionales a las que Bugra añadió a principios de octubre una más, la de escritor, al publicar su primera novela: "Birinci K?yamet" (El primer juicio), donde cuenta una historia real basada en la vida del atleta Sabri Mahir, que contará con una segunda parte.

Uno de los últimos proyectos de Gülsoy se dio en la serie 'Kizim'("mi hija"), cuya emisión en Turquía a finales de mayo de 2019. Una producción en la que el actor compartía protagonismo con la pequeña Beren Gokyildiz, conocida en España por su tierno papel como Melek en 'Madre' y que cuenta la historia de una niña cuya vida cambia drásticamente cuando es abandonada por su tía y queda bajo la tutela de su padre, un estafador que acepta cuidarla para evitar acabar en la cárcel. Entre los proyectos más recientes de Gülsoy, también se encuentra la serie 'Azize', donde el actor comparte protagonismo con la actriz Hande Erçel y que comenzó a emitirse esta misma semana en Turquía.

9 Aras Bulut ('Içerde')

Aras Bulut en 'Içerde'

Aras Bulut se estrenó en la televisión española con la emisión en Divinity de 'Içerde' a finales de mayo, producción en la que comparte protagonismo con Çagatay Ulusoy. Su carrera como actor se remonta a 2010, cuando fichó por la ficción 'Mar de amores' ('Öyle Bir Geçer Zaman Ki') para el papel protagonista, tras participar en varios anuncios. Una producción que cosechó un gran éxito y le otorgó un considerable reconocimiento y a la que precedía el drama 'Back Street', que se vio obligado a abandonar para concluir sus estudios en ingeniería aeronáutica, por los que fue galardonado con uno de los premios más importantes de Turquía para los estudiantes.

'Mar de amores' es, de hecho, una de las producciones turcas que Nova adquirió en mayo para ir incorporando en su parrilla a lo largo de la temporada televisiva 2019-2020. Un trabajo en el que Bulut interpreta a uno de los hijos de Cemile, una mujer que ha de lidiar con la continua ausencia de su marido, un capitán de barco. En 2015, Aras protagonizó la ficción 'Maral', donde tuvo oportunidad de trabajar con Hazal Kaya, protagonista de 'El secreto de Feriha', y con Can Negris, actor de 'Madre'.

Además, Aras también trabajó en la serie 'Muhtesem Yüzyil' (traducido como "el siglo magnífico"), serie que enganchó a un tercio de la audiencia turca y que ha cosechado grandes éxitos a nivel internacional, acumulando hasta más de 500 millones de espectadores en todo el mundo. Uno de sus últimos trabajos se ha dado en la serie 'Çukur', donde Bulut tuvo que hacer un paréntesis para hacer el servicio militar obligatorio en el mes de julio de este año. Una producción en la que ha trabajado con actores conocidos en España como Saygin Soysal ('Amor de contrabando') y Berkay Ates ('Madre').

10 Baris Arduç ('Te alquilo mi amor')

Baris Arduç en 'Te alquilo mi amor'

Uno de los últimos galanes turcos en aterrizar en Divinity, Baris Arduç se ha dado a conocer gracias a la serie 'Te alquilo mi amor', emitida en Turquía entre 2015 y 2017, donde comparte protagonismo con la actriz Elçin Sangu. Nacido en Suiza pero criado en Turquía desde los ocho años, Arduç estudió interpretación antes de unirse a la compañía del Teatro Sadri Alisik antes de dar el salto a televisión con 'Küçük Hanimefendi' (traducido como "Pequeña señora") en 2011.

Desde entonces, el actor ha acumulado varios papeles en distintas ficciones y películas a lo largo de su carrera profesional, ocupando roles protagonistas en las tres producciones televisivas en las que ha trabajado desde 2015, entre los que se encuentra 'Te alquilo mi amor'. Su último trabajo ha sido en 'Kuzgun' ("El cuervo"), ficción que concluyó a mediados de octubre y en la que Baris interpreta a Kuzgun, papel protagonista al que acompaña la actriz Burcu Biricik.

11 Alp Navruz ('No sueltes mi mano')

Alp Navruz en 'No sueltes mi mano'

Alp Navruz es uno de los últimos actores turcos en alcanzar a la audiencia española con el estreno de 'No sueltes mi mano (Elimi Birakma)' en Divinity a finales de octubre. En ella, el actor interpreta a Cenk, personaje que comparte protagonismo con Azra, interpretada por Alina Boz. La carrera de interpretación de Navruz arrancó cuando concluyó sus estudios de Lengua y Literatura en la Universidad Técnica de Yildiz, años de universidad en los que también trabajó como modelo.

Su primera oportunidad para trabajar profesionalmente como actor llegó en 2015 con la película de terror "Ceberrut", con la que se dio a conocer en Turquía. Tras ese salto a la fama, la carrera de Navruz se vio impulsada hacia la pequeña pantalla, donde se estrenó en 'Berke' un año después. Una apuesta a la que se sumaron 'Ask Laftan Anlamaz' y 'La señora Fazilet y sus hijas', ficción que estrenó Nova esta misma semana y en la que Navruz trabajó como protagonista antes de participar en 'No sueltes mi mano', sumando en total cuatro proyectos en la carrera del actor turco.

12 Caglar Ertuglur ('La señora Fazilet y sus hijas')

Caglar Ertuglur en 'La señora Fazilet y sus hijas'

Caglar Ertuglur es una de las últimas incorporaciones turcas a la televisión española gracias al estreno de 'La señora Fazilet y sus hijas' en Nova, donde comparte protagonismo con Alp Navruz, quien interpreta a su hermano. Sin embargo, no es la primera vez que el actor aparece en la cadena de Atresmedia: su primera aparición, aunque secundaria, se dio durante la emisión de 'Medcezir', donde interpretó el papel de Inanç. Su gusto por la interpretación nació durante su paso por la universidad, donde se graduó en ingeniería mecánica, al ingresar en el club de teatro de la entidad.

Tras concluir sus carrera universitaria, Ertuglur viajó a Estados Unidos, donde estudió en el Instituto Lee Strasberg, en el departamento de Drama de West Hollywood. Un paso importante para iniciar la carrera de Caglar como actor, que arrancó en 2012 con un papel efímero en la serie 'Benim Için Üzülme' ("no te preocupes por mí") y su fichaje como protagonista de la película 'Dag' ("montaña"), que lo lanzó a la fama en Turquía y dio pie a realizar una segunda parte que cosechó un éxito similar. El último trabajo de Ertuglur se dio en la comedia turca 'Afili Ask' (traducido como "amor rico"), donde es protagonista junto a Burcu özberk. Una producción que cuenta la historia de Ayse, una joven para evitar las difamaciones que circulan sobre ella, se ve obligada a casarse con Kerem, un conocido y rico playboy.