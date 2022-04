El mundo de la televisión se despide de Silvia Gambino: "No te olvidaremos"

Esta mañana se ha confirmado que la actriz Silvia Gambino ha fallecido a los 57 años a causa de un letal cáncer. La estrella de origen italiano era especialmente conocida por sus intervenciones en títulos televisivos como 'Escenas de matrimonio', 'Noche de fiesta' o 'La sopa boba', con los que demostró sus dotes cómicas. La intérprete también se labró una carrera sobre las tablas del teatro y en la gran pantalla, por lo que sus compañeros han querido despedirse de ella y dar el pésame a sus familiares.

Silvia Gambino

El primero en decir adiós a Gambino ha sido su exmarido, el productor, actor y director Albert Closas, que es precisamente quien ha confirmado esta triste noticia a través de Instagram: "Adiós Silvia. Te has marchado para hacer reír a todo el que te encuentres vayas a donde vayas, con ese personaje que adorabas y te dio tantos éxitos, "Rosita". Te has ido muy joven, la vida no es justa y el cáncer te ha ganado la batalla pero no te quito la sonrisa. Descansa en paz, Silvia Gambino. Siempre estarás en mi recuerdo y en mi corazón. Nos vemos. Ciao".

De la misma manera, otros rostros de la industria del entretenimiento han acudido a las redes sociales para reaccionar a la pérdida de Gambino. Entre los comentarios más destacados se encuentra el de Paz Padilla, que también ha subrayado el espíritu alegre de la actriz: "Que suerte conocerte y compartir contigo momentos únicos, como todo lo que hacías. Gracias por todo el amor que dabas y el que dejas".

Por su parte, Jorge Javier Vázquez ha comentado el suceso en 'Sálvame', donde recordaba que había trabajado con Gambino en la obra de teatro "Bellas y Bestias". "Son actrices muy buenas que tienen esa marca de haber trabajado con [José Luis] Moreno y en determinado tipo de teatro o de televisión, pero son actrices de toda la vida que te pueden hacer cualquier cosa", ha afirmado el presentador, que indicaba que Gambino estaba ensayando una función y "tenía intención de volver a trabajar".

Adiós, Gambino. Fuiste un lujo y juntos pasamos una etapa larga e intensa de nuestra carrera. Contigo aprendimos a hacer comedia. Qué pena que la mierda del cáncer se te haya llevado tan pronto. Espéranos por allí con Marisa, que volveremos a las andadas. Un besazo, estrella. pic.twitter.com/9F27nK0v9G — Alberto Caballero ???????? (@alber_caballero) April 4, 2022

Muy triste tras enterarme del fallecimiento de Silvia Gambino. Trabajamos juntos en Torrente 3 y pasamos unos dias fabulosos y divertidos en Buenos Aires.

Un abrazo fuerte a familiares y amigos.

Descanse en paz. — Jimmy Barnatán Oficial (@JimmyBarnatan) April 4, 2022

Siempre recordaremos a Silvia Gambino en el papel de Asún de 'Escenas de matrimonio'. Nuestro más sentido pésame a sus familiares y amigos ???? pic.twitter.com/5F216LxIzt — Mediaset España (@mediasetcom) April 4, 2022

Ha fallecido la actriz y presentadora Silvia Gambino, muy popular en los primeros 2000 desde 'Noche de fiesta' y sus 'matrimoniadas' junto a Alfredo Cernuda, Pepe Ruiz y Marisa Morcel. Nuestro recuerdo y homenaje --> https://t.co/JEa89QCyqz #DEP pic.twitter.com/TKGrDyaJ1Y — Archivo RTVE (@ArchivoRTVE) April 4, 2022

????Enviamos todo nuestro cariño a familiares y amigos de la actriz Silvia Gambino, quien acaba de fallecer a los 57 años de edad.



Entre otras películas, trabajó en "Torrente 3" o "Ekipo Ja", y su debut en el cine fue en la comedia de Mariano Ozores "Todos al suelo". pic.twitter.com/t1UlsFEqBJ — Filmoteca Española (@Filmoteca_es) April 4, 2022

Muere la actriz Silvia Gambino, popular por sus papeles en 'Escenas de matrimonio' y 'Noche de fiesta', a los 57 años



Descansa en paz #DEP pic.twitter.com/AWf95KOTKQ — Unión de Actores y Actrices (@uniondeactores) April 4, 2022

"Fuiste un lujo"

El vínculo profesional de Gambino con Moreno quedó patente en los títulos mencionados en el primer párrafo, que no solo marcaron su carrera, sino también la de creativos tan influyentes a día de hoy como Alberto Caballero, quien ha compartido un emotivo mensaje de despedida: "Fuiste un lujo y juntos pasamos una etapa larga e intensa de nuestra carrera. Contigo aprendimos a hacer comedia. Qué pena que la mierda del cáncer se te haya llevado tan pronto. Espéranos por allí con Marisa, que volveremos a las andadas. Un besazo, estrella".