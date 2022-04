Muere Silvia Gambino, actriz de 'Escenas de matrimonio', a los 57 años

La actriz Silvia Gambino ha muerto a los 57 años de edad a causa de un cáncer. La triste noticia ha sido confirmada por el actor, director y productor Alberto Closas, exmarido de la fallecida intérprete de origen italiano, a través de su cuenta de Instagram. "Te has marchado para hacer reír a todo el que te encuentres vayas a donde vayas, con ese personaje que adorabas y te dio tantos éxitos, Rosita. Te has ido muy joven, la vida no es justa y el cáncer te ha ganado la batalla pero no te quitó la sonrisa", comenta su expareja en Instagram. "Descansa en paz Silvia Gambino siempre estarás en mi recuerdo y en mi corazón. Nos vemos. Ciao", añade para despedirse de ella.

Nacida en Sicilia (Italia) en 1965, esta actriz y vedette de revistas teatrales fue descubierta por Valerio Lazarov, que la incorporó al programa de música y humor 'Sumarísimo', entre 1978 y 1979. Pero la artista desarrolló gran parte de su carrera artística a las órdenes del productor José Luis Moreno en numerosos shows. Gambino interpretó a Rosita desde 1999 hasta 2004 en 'Noche de fiesta', el programa de variedades que se emitía en el prime time de los sábados en Televisión Española. La característica voz y la peculiar personalidad de este cómico personaje acabaron siendo una de las piezas clave del espacio de la pública, donde precisamente nació el formato 'Matrimoniadas'.

Silvia Gambino

Junto a Marisa Porcel, Pepe Ruiz y Alfredo Cernuda, la interprete formó parte del reparto original de estos sketches de parejas donde daba vida a Marina. Años después, volvería a repetir en esta ficción cuando saltó a Telecinco como 'Escenas de matrimonio', en la que encarnaba a Asun. Gambino fue siempre de la mano con Moreno en todas sus producciones, con papeles en series como 'La sopa boba' o 'Aquí no hay quien viva' y los programas 'Noche sensacional', 'Sábado sensacional' y 'Noche en Paz'.

Su carrera en cine

Más allá de su trayectoria en la pequeña pantalla, Silvia Gambino también trabajó en el séptimo arte. Su debut se produjo en 1982 con la película "Todos al suelo", que dirigió Mariano Ozores. Después le seguirían pequeños papeles en proyectos cinematográficos como "Mil gritos tiene la noche", "Truhanes", "El último kamikaze", "La noche del ejecutor" y "Torrente 3: El protector", entre otras. Su último aparición audiovisual se produjo en 2018, cuando apareció en un capítulo de 'Centro médico'. Ese mismo año, protagonizó la obra "Bellas y Bestias", que estaba producida por el presentador Jorge Javier Vázquez.