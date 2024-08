Por Joan Centelles Martínez |

En la tarde del viernes 30 de agosto, Nacho Cano conectaba en directo en 'TardeAR' para hablar de la última hora del caso 'Malinche', por el que es acusado de supuesta explotación laboral a inmigrantes en su musical. El productor arremetía de nuevo contra la Policía y acusaba a los agentes de intimidar a sus becarios cuando estaban disfrutando de sus vacaciones, criticando el "desproporcionado operativo" que han hecho las autoridades policiales desde que estallara el caso.

Beatriz Uriarte y Nacho Cano en 'TardeAR'

Después del turno de palabra de Cano, Ana Rosa Quintana le informaba de que en plató se encontraba. La letrada, de hecho, se mostró "sorprendida" ante las palabras de Cano: "Voy a estar encantada de que envíe al juzgado ese programa de becas del que nos habla, porque la realidad es que hasta día de hoy no está.".

Cano, molesto ante las palabras de Uriarte, le contestaba: "Por favor, señora abogada, no diga que falto a la verdad. No sé quién le paga a usted. No sé si Lesly cuando va a los programas cobra, que yo creo que sí. Nosotros no hacemos negocio de esto". Quintana trató de mediar, asegurando que no quería una "confrontación" entre ellos, pero Cano continuó lanzando dardos. "A mí si me atacan... Esta señorita, que es bastante mentirosa y que la están utilizando ustedes para sus intereses, no tiene vergüenza de lo que está diciendo. No tiene sustento. La Justicia se encargará de poner a cada uno en su sitio", manifestó el productor.

"Esto no está equilibrado"

El productor musical puso incluso en duda la profesionalidad de la colaboradora: "Pido a los jueces que sean honestos, porque si no los ciudadanos libres como yo estamos perdidos con gente como usted, que se vende a lo que sea, señora abogada de la señorita mexicana (...) Si es una profesional, que no me diga que yo falto a la verdad". Uriarte intentó intervenir, pero fue interrumpida por Cano, quien dirigió una disculpa a Quintana para después quejarse de que "yo pedí que estuviera mi abogado y no está. No quiero seguir hablando. Esto no está equilibrado".

Nacho Cano abandona la conexión con 'TardeAR'

"Ya, tienes toda la razón", reconocía la presentadora, ante la falta de defensa de Cano en plató. "Te voy a explicar, es que Beatriz está aquí porque es colaboradora del programa, no porque sea abogada de esta persona. Ha coincidido y te tenía que avisar", aclaró Quintana, cuyas palabras no convencieron a Cano. "Te quiero mucho y lo siento mucho, pero acaba aquí mi intervención", declaró finalmente el productor, para acto seguido quitarse el micrófono y abandonar la conexión con el programa.