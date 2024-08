Por Beatriz Prieto |

'TardeAR' afrontó los últimos minutos de la primera entrega de su segunda temporada con la visita de Jorge Javier Vázquez. El presentador vivía entonces su primer cara a cara con Ana Rosa Quintana en su programa de las tardes, encuentro en el que el presentador le recriminó el fin de 'Sálvame', además de lanzar una pulla al expresidente Borja Prado, a lo que sumó un par de peticiones a la presentadora a modo de indirectas.

Ana Rosa Quintana y Jorge Javier Vázquez en 'TardeAR'

"Vengo con una petición para ti", lanzó Vázquez en un momento del encuentro, tomando la mano de su compañera de cadena. "Por todo lo que he aprendido este año que he pasado en casa, Ana Rosa, cuando te entren ganas de hablar de política, llámame a mí. Pero", pidió el catalán, despertando algunas risas entre el público. El presentador argumentó del actual presidente del Gobierno que "va a continuar ahí", tras lo cual señaló de Quintana que

"Pero si a mí me da igual Pedro Sánchez", aseguraba la madrileña, sin convencer a Vázquez, para después matizar que "lo que no me gusta es lo que está haciendo con tal de permanecer en la Moncloa". Quintana enumeró algunos asuntos con los que estaba disgustada, antes de que el catalán la interrumpiera para preguntarle si "crees que a alguien le importa lo que tú opines de eso". "Durante dieciocho años que yo hacía la mañana y hablaba de política, le ha interesado a mucha gente", defendió la presentadora, quien replicó que "si tú escribes lo que te da la gana en Lecturas y das tu opinión, ¿por qué no la voy a dar yo?".

"No hables de okupas"

"Nos hace mal", apuntó Vázquez, al que se sumó Quintana al dejar caer que "no vamos a cambiar las cosas". "Justo, porque a mí me pasa lo mismo lo mismo con Ayuso, esa señora me pone de los nervios, me da una rabia... pero es lo que la mayoría ha aceptado, la gente la ha votado". "Estoy de acuerdo contigo. A Ayuso la mayoría la ha votado. A Sánchez, no", señaló Quintana, a pesar de que el líder de PSOE consiguió "la mayoría para gobernar", como le recordó el propio Vázquez.

El presentador lanzaba así su pulla sobre las continuas críticas de la presentadora hacia el actual presidente del Gobierno, a través de una petición, a la que sumó otra más en la recta final del encuentro: "Esto lo digo por mi madre, que lo está sufriendo mucho: por favor, te pido que una vez a la semana, no hables de okupas. Que mi madre tiene miedo a salir a la calle por ti". "Pues tu madre lo que tiene que hacer es manifestarse para que cambien la ley", replicó Quintana. "Sí hombre, con los 85 años que tiene la señora se va a manifestar ahora", replicó Vázquez, con humor.