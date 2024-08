'TardeAR' sigue los pasos de 'Y ahora, Sonsoles' y ficha a Álvaro Muñoz Escassi como colaborador

Por Beatriz Prieto |

Un día después de que 'Y ahora, Sonsoles' iniciara su tercera temporada con la entrevista y el fichaje de María José Suárez y después de recibir a Jorge Javier Vázquez por primera vez en plató, 'TardeAR' arrancó su programa del martes 27 de agosto con la visita de su expareja, Álvaro Escassi. Tras hablar brevemente con Ana Rosa Quintana, el jinete concedió una entrevista a la presentadora en la recta final de su programa, en cuyos últimos segundos, de forma escueta, la madrileña confirmó la incorporación del sevillano al equipo.

Ana Rosa Quintana entrevista a Álvaro Muñoz Escassi en 'TardeAR'

"Te voy a dar una buena noticia. Bueno, a todos:", anunció Quintana, tras ponerse en pie junto a su invitado, quien fingió un gesto de sorpresa en medio de los aplausos del público. El jinete se suma así al equipo del programa de las tardes de Telecinco, en medio de el torbellino informativo en torno a su supuesta deslealtad a Suárez.

De este modo, Escassi se incorpora por fin al equipo de 'TardeAR' que, antes del arranque de su segunda temporada, anunció nuevos fichajes para reforzar su plantilla, entre los que se encontraba Juan Gonzalo Ospina, el abogado de la familia de Edwin Arrieta o la actriz Sheila Casas. El jinete, además, se suma a una sección que ya cuenta con múltiples rostros conocidos del mundo de la televisión, como Xavier Sardà, Bibiana Fernández, Boris Izaguirre, Alaska o Lolita Flores, quien el día anterior tuvo que abandonar su puesto al descubrir en directo la repentina muerte de su amiga Caritina Goyanes.

"Le deseo que le vaya muy bien"

Escassi, de hecho, habló de su relación con la ahora colaboradora de 'Y ahora, Sonsoles' en su entrevista: "Mi percepción de mi relación era abierta, pero cuando dije que era una relación abierta no me refería a que cada uno se podía liar con quien quisiera". "Hemos vivido unos años muy bonitos, me quedo con eso y le deseo que le vaya muy bien, que sea feliz. Es una persona maravillosa, pido disculpas por los errores que haya cometido", añadió el sevillano, quien además aprovechó para asegurar que "estoy soltero", sin concretar el tipo de relación que mantendría con la actriz Hiba Abouk.