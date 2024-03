Por Mario de Hipólito de Sande |

Naiara, la ganadora de 'OT 2023', acudió como invitada a 'Martínez y hermanos' la noche del lunes 18 de marzo, acompañada de Tamara Falcó y Jorge Garbajosa. Dani Martínez mostró especial interés en el paso de la aragonesa por el programa de Amazon Prime Video. Su concurso ha estado marcado por sus impolutos pases de micro, sus impresionantes actuaciones en cada gala, en las que llegó a ser favorita en tres ocasiones, y finalmente su victoria en la gran final.

Naiara, Tamara Falcó y Jorge Garbajosa con Dani Martínez en 'Martínez y hermanos'

Además, Lucas Curotto , quien ha supuesto un gran apoyo para la ganadora. Los seguidores del programa han comentado en numerosas ocasiones la posibilidad de que entre ellosde la Academia. Sin embargo,al demostrar que lo único que hay es una bonita amistad.

Dani Martínez dio paso a un vídeo de los últimos días de Naiara y Lucas en la Academia en el que se podía ver cómo ella le enseñaba a él una libreta en la que había algo escrito, que ocultó a las cámaras, de manera que solo Curotto pudiera leerlo. "No digas nada", le pidió después de enseñárselo. Fue entonces cuando el presentador le pidió a la extriunfita que aclarase lo que realmente había pasado, ya que ese hecho había sido muy comentado en redes sociales. "No puedo decirlo", decía Naiara ante las súplicas del presentador.

Naiara aclara qué ponía en la libreta

Naiara insistía: "He visto que nadie entendía nada. Cuando faltaba poco para acabar el programa, nos subieron las maletas. Ahí tenía esa libreta y me puse a mirarla y vi un mensaje en la última página...". Fue entonces cuando Tamara Falcó interrumpió para preguntar: "¿Era de amor?". Ante tanta insistencia por parte del presentador y los invitados, la cantante decidió que era momento de aclarar esta situación respondiendo a la pregunta de la Marquesa de Griñón: "Van por ahí los tiros... Pero ya no estoy con esa persona (...) Era un mensaje de mi antigua pareja".

De esta manera, Naiara acabó con las especulaciones sobre este misterioso momento ocurrido uno de los últimos días de su estancia en la Academia. A su vez, demostró una vez más a los fans del programa que entre ella y Lucas no existe nada más que una enorme amistad formada a base de meses de convivencia juntos en 'Operación Triunfo'.