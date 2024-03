Por Almudena M. Lizana |

Desde que Naiara ganó 'Operación Triunfo 2023', la joven maña no ha tenido prácticamente tiempo para descansar. Ha hecho decenas de entrevistas, repasando sus mejores y peores momentos dentro de la Academia y también ha visitado algunos programas de televisión como 'La resistencia'.

Naiara en 'La resistencia'

En su encuentro con David Broncano , Naiara ha sido muy transparente con el presentador, respondiendo a las clásicas preguntas del formato de Movistar Plus+. Respecto al dinero,, que además pasaría de 100.000 euros a 60 o 70 mil euros por Hacienda.

En cuanto a la pregunta del sexo, Naiara asegura que "suspende". "Dos semanas son en la academia y dos a campo libre", le puntualizaba Broncano, indicando que contaba el mes entero. "Parto de la base de que vengo de tres meses de sequía", aclaraba la ganadora de 'OT 2023'. "Sí, claro, y las dos semanas posteriores...", insistía el presentador.

Alguien no se lo cree

"Tampoco he tenido mucho tiempo, estoy que no paro, no tengo tiempo para nada... Tres puntos. No tengo tiempo para nada, ojalá más", soltaba Naiara, provocando que una persona del público gritase 'Eso no se lo cree nadie'. "Tres en total", reafirmaba la de Zaragoza, sin decir cómo reparte sus puntos en la particular forma de contar de Broncano.