Naiara se proclama ganadora de 'OT 2023'

'OT 2023' concluyó con una gala final en Prime Video la noche del lunes 19 de febrero, en la que Naiara, Lucas Curotto, Paul Thin, Juanjo Bona, Martin Urrutia y Ruslana fueron los grandes protagonistas como finalistas de la edición. Seis concursantes que actuaron por última vez en el escenario antes de que los votos del público alzaran a un único ganador: Naiara.

Los seis finalistas de 'OT 2023' antes de la final

Tras las actuaciones de los seis finalistas y el número de Lola Índigo como artista invitada, Chenoa procedió a anunciar a los dueños de los tres últimos puestos entre los finalistas, empezando por. "Solo puedo decir gracias por haberme dejado hacer el concurso entero. Les quiero a todos, a mis compañeros, a los profesores, a mis padres. Y a vosotros", dedicó el vasco, a quien siguió en, igual de agradecido con "todo el mundo". "Estar acá es una locura, un sueño cumplido. Estoy feliz", confesó el concursante, quien acababa de reencontrarse con sus padres tras meses separados.

Juanjo fue el encargado de cerrar esa primera fase, puesto que el zaragozano se quedó con la cuarta posición gracias al 13% de los votos: "Solo puedo decir gracias de corazón. Con todo lo que he aprendido y me llevo de este programa, ya soy ganador desde hace semanas. Estoy muy contento, lo he dado todo y me llevo lo mejor, que son mis compañeros y todo el aprendizaje, que ha sido maravilloso". El programa abrió entonces una nueva ronda de votaciones, con Naiara, Paul y Ruslana como únicos competidores, los cuales pudieron repetir entonces su actuación de la gala 0.

Un largo camino

"Siento que he encontrado a la Naiara que quiero que suene fuera. Gane o no, me siento ganadora. Me quedo con todo el cariño de la gente", declaró Naiara, tras cantar "Me muero", de La Quinta Estación, y hablar de la posibilidad de ganar el talent. "Siento que he crecido como artista y como persona. Me he encontrado. Votad a quien queráis, que aquí todo el mundo tiene mucho talento", manifestó Paul, después de interpretar "Way Down We Go" de KALEO y recordar que "llevo toda la vida soñando con estar aquí".

"Soy incapaz de decirte que creo que debería ganar 'OT'. Es un sueño que he cumplido el estar aquí, no me lo creo. He hecho un largo camino en el que la gente me ha visto tal y como soy. Y si a la gente, le gusta, pues bien, pero todos tienen un talentazo increíble", confesó por su parte Ruslana, tras cerrar la ronda de actuaciones de los tres finalistas más votados con "I Love Rock 'N Roll", de Joan Jett & the Blackhearts, tres meses después de haber sido la encargada de estrenar el escenario en el arranque de 'OT 2023'.

Casi la mitad de los votos

Por última vez en la edición, Chenoa procedió a cerrar las votaciones, que dejaron el reparto de votos entre los tres últimos concursantes en un 25%, un 26% y un 49%. La presentadora confirmó entonces que el primero de ellos pertenecía a Ruslana, quien se llevaba así la medalla de plata y dejaba el "duelo final" entre Paul y Naiara. Finalmente, la zaragozana se proclamó ganadora de la edición con casi la mitad de los votos, antes de recibir el premio de manos de su predecesora, Nia Correia, y correr a fundirse en un emotivo abrazo con su abuela y su madre. "No me lo creo", confesaba la ganadora, quien se llevaba además los 100.000 euros de premio.