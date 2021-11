La primera edición de 'Operación Triunfo' es y será historia de la televisión de nuestro país. Aquel grupo de jóvenes concursantes causó furor en la sociedad, al tiempo que abanderaban su lanzamiento al estrellato con el himno "Mi música es tu voz". Veinte años después del principio, las polémicas entre los que formaron parte de dicha canción siguen aflorando: Naím Thomas ha respondido contundentemente y con cierta ironía a los duros calificativos que Alejandro Abad le regaló.

Naim Thomas y Alejandro Abad

El enfrentamiento entre el productor y el cantante es algo a lo que los fans de 'OT' están más que acostumbrados. De hecho, Abad cargó sin Paliativos contra Thomas durante la última semana de octubre de 2021, acusándole de maltratar a la industria musical, así como haber tenido actitudes que le han impedido triunfar. Días después, Naím no dudó en responder, pero de una manera sarcástica: en una conversación coloquial, podría decirse que le ha leído la cartilla.

Desde su canal de Twitch, el barcelonés apareció frente a cámara y con un rostro de lo más serio: "Quiero pedir perdón. Querido Alejandro, ante todo, mi más sincera enhorabuena por tu trayectoria, por tu calidad artística y por todos esos logros que hace de ti una persona respetada y querida a partes iguales por la industria y el público", sentenció desde un primer momento. Asimismo, vio conveniente comunicarle el agradecimiento ante la posibilidad que le brindó para aprender "una lección de vida".

"Tienes razón, lo he vuelto a hacer. He faltado el respeto a gente de la industria musical sin motivo", aseveró. Evidentemente, todas estas aclaraciones se pronunciaron de manera completamente irónica: "Debería haber aprendido de ti, alguien conciliador, respetuoso con la gente más allá de su género, de su condición sexual", prosiguió. Así, le lanzó un dardo envenenado por los planteamientos pasados de Abad, donde hablaba de esos momentos en los que hablaba peyorativamente de Elettra Lamborghini: "No tienes talento más allá de tu culo y tus tetas", pudo leerse en pantalla.

Del paternalismo a los dardos envenenados

Poco después, volvió a reiterar su agradecimiento más profundo por el "paternalismo" del productor musical para con su persona. Asimismo, se vio con la fortaleza suficiente como para lanzarle un órdago: "Tus logros musicales superan por mucho sus polémicas, que, prácticamente, son inexistentes", aseguró frente a cámara. Por otro lado, reiteró que no se siente nada orgulloso de su "prepotencia y soberbia", mientras comentaba sus deseos en alto: "Quién tuviera tu humildad... ¿Verdad, Alejandro?"

Alejandro Abad, en 'Sálvame naranja'

Antes de llegar al final del alegato, Naím cargó de nuevo sin paliativos contra Abad: "Cuando se nos olvida que nos están mirando, se nos caen las caretas y llamamos a cada cosa por su nombre, diciendo las verdades que, o no queremos, o no nos atrevemos a decir". Eso sí, al César lo que es del César, Thomas le reconoció delante de todo el universo online que había "aprendido una lección": "Me la estás dando tú", pudo escucharse. ¿Habrá réplica o las aguas se calmarán de una vez por todas?

Su polémica con Vale Music

Naím reservó también unos minutos para recordar aquella polémica con el sello discográfico en el que trabajaba, cuando decidió incluir un mensaje oculto en una de sus canciones: "Es una de las cosas más vergonzosas que he hecho en mi vida. Lo concebí como una manera creativa de protestar, una manera ingeniosa de quejarme de lo que, para mí, eran injusticias", sentenció. Sin embargo, vuelve a tirar de ese tono burlón para calificarlo como algo "vergonzoso". Además, considera que lo peor "es que nadie lo hubiera hecho antes y fuera la primera persona en hacerlo".