Natalia Ferviú anuncia su regreso a la televisión y aclara si será en 'GH VIP 8'

Por Redacción |

El regreso de 'Gran Hermano VIP' a Telecinco está generando una gran expectación entre sus fieles seguidores. Mediaset España sabe lo que se juega y está echando toda la carne en el asador con una larga campaña de promoción para cebar su llegada el jueves 14 de septiembre de 2023. Ahora, todas las miradas están puestas en los concursantes que convivirán en la casa de Guadalix de la Sierra. Tras anunciar las pistas del primer fichaje, la mayoría de las teorías de los espectadores apuntaban en una dirección: Natalia Ferviú.

Natalia Ferviú

La promo mostraba un mapa de las Islas Canarias con Tenerife destacado y se podía ver una alfombra roja que conducía a un escenario. Rápidamente, saltaron todas las alarmas con el posible fichaje de la colaboradora de ' Cámbiame ', nacida en esta isla. Pero no,, tal y como ella misma se ha encargado de desmentir en sus redes sociales.

"Tengo el móvil petado de notificaciones", comienza diciendo una sonriente Ferviú en un vídeo. "Efectivamente, estoy preparando mi vuelta a la pantalla. Me fui como me fui de 'Cámbiame' y me llevó unos años volver a encontrarme fuerte", relata. Posteriormente, decidió ser madre y ahora que su hijo ya tiene 2 años, asegura encontrarse en "el mejor momento" de su vida: "Me veo y me siento con fuerzas para hacer lo que me gusta, que es comunicar".

"En la casa de 'GH VIP' no va a ser donde nos reencontremos", añade para poner punto y final a las especulaciones. "Todo esto me ha venido muy bien para recordar que hay mucha gente que me quiere y me recuerda con mucho cariño. Muchísimas gracias por que me habéis puesto muy contenta", concluye una agradecida Natalia Ferviú.

Joshua Velazquez tampoco estará en 'GH VIP'

Otro de los nombres que han sonado en redes ha sido el de Joshua Velázquez, ganador de la tercera edición de 'Maestros de la costura', por encajar con las pistas. El modelo y diseñador ha desmentido que vaya a formar parte de 'GH VIP 8': "Estaba cenando y me empezaron a llegar todas las etiquetas. Casualmente salió el anuncio del próximo participante. No soy yo, ya no. No soy yo, paren con las etiquetas". ¿Quién creéis que podría ser?