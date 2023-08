Violeta Mangriñán niega que vaya a concursar en 'GH VIP': "Jamás lo he visto"

Por Redacción |

Cada vez se acerca más la fecha de estreno de la nueva edición de 'Gran Hermano VIP' y siguen sin conocerse los nombres de sus concursantes famosos. Se han lanzado las primeras pistas sobre algunos de ellos y otras caras conocidas de Mediaset se han pronunciado sobre si han aceptado o no la invitación del reality. Una de las que ha querido compartirlo públicamente ha sido Violeta Mangriñán.

'Supervivientes'

A través de sus redes sociales, la influencer y colaboradora ha negado que vaya a ser una de las participantes del formato de Telecinco después de que un usuario se lo preguntase directamente: "LOL pero no", remarcaba antes de argumentar. "No tengo nada en contra de este tipo de programas, solo faltaría., destacaba.

Mangriñán iba más allá y aseguraba que nunca ha sido una espectadora fiel de reality de convivencia, a diferencia del que se graba en Honduras por el que gran parte del público la recuerda y que supuso su salto a la fama definitivo: "Además, siempre me gustó 'Supervivientes' y por eso fui. Jamás he visto Gran Hermano. No es un formato que me haya llamado nunca la atención", remataba.

Espera a su segundo bebé

Violeta Magriñán se convirtió en una cara habitual de Telecinco tras su paso por 'Supervivientes' y su etapa en 'Mujeres y hombres y viceversa'. En el formato de aventuras fue donde conoció a Fabio Colloricchio, su actual pareja. Ambos tuvieron una hija Gala hace unos meses y el pasado julio confirmaron que esperan un segundo bebé para el próximo año.