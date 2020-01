'New Amsterdam', renovada por tres temporadas más

El doctor Goodwin seguirá intentando cambiar el mundo caso a caso durante unos añitos más. NBC ha aprovechado un evento de la cadena en la gira de prensa de invierno de la TCA para anunciar la renovación de 'New Amsterdam' nada menos que por tres temporadas más, es decir, por una tercera, una cuarta y una quinta temporada.

Freema Agyeman y Ryan Eggold en 'New Amsterdam'

El drama médico de Universal Television protagonizado por Ryan Eggold se asegura así su futuro al menos hasta la temporada 2022-23. Por lo general, este tipo de renovaciones múltiples están reservadas para ficciones de gran éxito como, por ejemplo, 'This Is Us', lead-in de 'New Amsterdam', que el pasado verano fue renovada también por tres temporadas .

En lo que va de la temporada, 'New Amsterdam' tiene un promedio semanal de 9,8 millones de espectadores en total y un 1.7 de rating entre los adultos de entre 18 y 49 años. Estas cifras le permiten ser la serie más vista de los martes a las diez y la tercera ficción que más sube con el diferido y la segunda más vista de la cadena.

Más manualidades y documentales

NBC también anunció durante el evento la renovación de 'Making It', el concurso de manualidades presentado por Amy Poehler y Nick Offerman, por una tercera temporada, y presentó 'The New World', una serie documental de diez episodios co-producido con BBC Studios que se estrenará en 2024.

"'The New World' es una pieza masiva de entretenimiento comercial de cuatro cuadrantes que tiene la capacidad de capturar la curiosidad y las mentes de millones de espectadores", dijo el presidente de NBC Entertainment, Paul Telegdy. "Creo que la gran narración de historias contada a gran escala tiene el poder de producir un cambio cultural extenso, y este proyecto tiene todas las herramientas para alcanzar ese potencial".