Por Cèlia Gallego |

España ya tiene representante para el festival de Eurovisión 2024: Nebulossa y su "Zorra" ha dado la sorpresa al hacerse con el micrófono de bronce del Benidorm Fest 2024 superando a propuestas como las de St. Pedro, la preferida del jurado, o Angy Fernández y Jorge González que partían como preferidas del público. De hecho, María Bas y Mark Dasousa durante la rueda de prensa, casi una hora después del recuento de votos, seguían sin acabar de creérselo.

Nebulossa y su "Zorra", ganadores del Benidorm Fest 2024

"Cualquiera de los compañeros era merecedor de esto", afirmaba la cantante de Nebulossa, que arrancó la rueda de prensa conducida por María Eizaguirre con un, una variante de la frase que seguramente le oiremos decir muchas veces al dúo valenciano en los próximos meses.

"Ha sido una sorpresa mayúscula", reconocía Dasousa. "Cuando ha empezado el jurado a votar y hemos visto todo lo que iba sucediendo no dábamos crédito. Yo pensaba que iban Jorge o St. Pedro, lo tenía clarísimo. Creía que nuestra propuesta no iba a ser capaz de llegar ahí". No obstante, frente a sí tienen un reto aún mayor: hacer llegar este hit feminista a toda Europa y, sobre todo, que se entienda su mensaje más allá de su llamativo título.

"Todas necesitamos estar en igualdad de condiciones y que no haya más marginación en cualquier sector y en cualquier universo", señalaba Bas, que tiene claro que lo importante es "llevar este mensaje a Europa" previsiblemente en una gira por varios países, y si hace falta se jugará con la polisemia del término "zorra", traduciéndola al inglés preferiblemente por 'fox' en lugar de 'bitch'.

En ese sentido, Nebulossa se ha propuesto, además, "resignificar la palabra" para que se empiece a dar de lado su significado más peyorativo y popular. "Esta canción utiliza la fuerza de tu oponente para vencerle y nos encantaría vencerles con esta palabra", amenaza el músico alicantino, que apunta que también podría haber una versión en valenciano del tema.

El (no) peso de la edad

Otro de los asuntos más comentados de la noche ha sido la edad del dúo y, en concreto, de María Bas, que ha sido señalada desde que se anunció la participación en la presente edición del Benidorm Fest de Nebulossa, un grupo compuesto por dos 'boomers' que supuestamente hacía música para 'boomers'.

"Eso es algo que nunca me ha importado y si uno tiene un sueño, qué más da tener la edad que tengas", afirmaba la intérprete de "Zorra", a la que algunos empiezan a llamar la Madonna española y que aseguraba haberse sentido una "superzorra de postal" sobre el escenario del Palau d'Esports l'Illa de Benidorm. Dasousa, por su parte, se reconocía más preocupado por el tema, pero zanjó el asunto con un comentario jocoso que hizo reír a los allí asistentes: "Más que un grupo emergente, somos un grupo de emergencia".

Por último, Eizaguirre respondió a las quejas recibidas por los fallos técnicos durante varias de las actuaciones, especialmente la de Almácor, que por lo visto se debió a un fallo eléctrico de la pantalla.