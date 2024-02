Fallan los visuales de Almácor en la Final del Benidorm Fest 2024: su equipo habla de boicot y pide repetir

Por Redacción |

Visualmente, la actuación de Almácor era una de las más llamativas por las sobreimpresiones con el artista en escenario y los visuales por todo lado. Así lo vimos la prensa en los ensayos y se pudo ver luego en la segunda Semifinal, celebrada este jueves 1 de febrero. Sin embargo, todo esto ha fallado en la gran Final del 3 de febrero.

Almácor, en la Final del Benidorm Fest 2024

Por ejemplo, el efecto de la lluvia ha desaparecido, al igual que los visuales del suelo en el plano cenital de Almácor, quedándose la pantalla en negro en esta Final del Benidorm Fest 2024 . Evidentemente,tanto para el jurado como para los espectadores que quieran votar por él en el televoto.

"No nos han puesto los sparks", ha denunciado rápidamente en redes el manager del artista, indignada con lo que acaba de ocurrir. "¡El boicot de hoy vergonzoso! Ni sparks, ni visuales. Ha sido durísimo", comentaba también a través de las redes sociales, concluyendo con "Que nos dejen actuar otra vez", pedía.

El comentario de Ruth Lorenzo

"Me comunican que ha habido un problema", decía Ruth Lorenzo ante toda la audiencia, añadiendo a continuación el siguiente mensaje: "Pedimos disculpas, esperemos que no penalice. Todos estamos contigo, eres un rey". Igualmente, esto no ha sido válido ni para el equipo ni para los espectadores. Muestra de ello ha sido todo el foso y la grada a grito de "¡Que lo repita!".

Otros fallos técnicos

El plano de Sofía Coll y el de Jorge González

Aunque sin duda los fallos en la actuación de Almácor han sido los más sonados, también ha habido problemas técnicos en otras propuestas, como son la de Sofia Coll y la de Jorge González. En la primera de ellas, cuando la artista está arriba de la plataforma, vuelven a un plano de ella, pero está enfocando al fondo y no a Coll. En el caso de Jorge, el humo ha sido excesivo en el arranque de la actuación, no permitiendo que se le viera el rostro.