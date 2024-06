Por Alejandro Burrueco Marín |

El eurodrama se extiende un mes más en España con las entrevistas que están dando nuestros representantes del Festival de Eurovisión 2024. Mery Bas y Mark Dasousa de Nebulossa se han sentado en 'Querido Hater' con Malbert para contar todos los entresijos que hubo tras este polémico año eurovisivo causado por la participación de Israel. "Ha habido mucha tensión por el hecho de que tenías policías con metralletas dentro del hotel, francotiradores, manifestaciones, disturbios, ha habido tensión por la situación que había y esa es la parte fea que hemos vivido en Eurovisión", se ha sincerado la cantante de 'Zorra'.

Nebulossa en 'Querido Hater'

"Se lo tienen que mirar.. Y en el momento en el que se acepta eso, pasa lo que pasó", ha contado Dasousa reflejando su postura. Uno de los países que abiertamente estaba en contra de la participación de Israel era Irlanda: "Ya no es que estés a favor o en contra de lo que puede pasar allí, pero".

"La gente que rodeaba a la chica de Israel iba armada y eso me incomodó muchísimo. Cuando empezaron a gritarse, tenía a un tío armado al lado y no sabía cómo iban a reaccionar", ha continuado Dasousa sobre la situación con Eden Golan. "También, cuando tú aceptas ir a un concurso al que va a ir Israel, igual ya lo sabes y hay que medir un poco el hacer ciertas cosas porque hay gente armada y a mí me preocupó la chica de Irlanda, verla tan alterada", relataba el productor valenciano sobre Bambie Thug, que en realidad se identifica como no binario y que pidió a la delegación israelí que no le grabasen.

La expulsión de Países Bajos

Dasousa no se ha cortado a la hora de hablar de cómo se vivió la descalificación de Joost Klein, representante de Países Bajos: "Lo que comunicaron fue que fue a una chica de la organización y él la empujó, y que la chica puso una denuncia a la policía sueca". Por su parte, Mery Bas también ha narrado un momento tenso que vivieron con el artista: "En Estocolmo nuestra baterista grabó en una prueba de sonido y se fue hacía ella y le dijo que no le grabara".