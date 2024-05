Por Mario de Hipólito de Sande |

Tras su paso por el Festival de Eurovisión 2024, María Bas, ha querido sincerarse sobre algo que no se vio, pero que sufrió durante su participación en el certamen. La cantante ha visitado el programa 'Mañaneros' y ha relatado la dura historia de como tuvo que subirse al escenario rota de dolor tras el fallecimiento de una tía que "era como una madre" tanto para ella como para sus hijos.

María Bas en el plató de 'Mañaneros'

Dejando de lado las polémicas y los resultados, Mery Bas. "El último día que la vi, estaba súperorgullosa.", recordó desde el plató de Televisión Española. La que ha representado a España en el festival europeo ha reconocido que. "Fue duro porque fueron dos días en los que me tuve que mentalizar de que tenía que continuar (...)", reconoció.

"Dile a la tía que no se puede ir antes de Eurovisión", le dijo Bas a su prima una de las últimas veces que la vio. Sin embargo, Nebulossa dedicó el día de su actuación a "todos mis familiares que ya no están conmigo, para que me dieran fuerza". Al terminar de relatar la historia, la intérprete de 'Zorra' reconocía que fue un reto superado y el plató la apoyó con un enorme aplauso.

Su resultado en Eurovisión

Cuando a principios de febrero Nebulossa se hizo con la victoria en el Benidorm Fest 2024, su canción 'Zorra' comenzó a dar la vuelta al mundo. Además, en los ensayos para la gran final de Eurovisión "las sensaciones fueron súperbuenas porque el público lo dio todo", según ha contado en la rueda de prensa organizada tras su vuelta a España. "Cuando estábamos sentados viendo las puntuaciones, era como que no iba con nosotros. Habíamos recibido tanto amor que luego no se reflejaba donde estábamos mirando, pero hay que seguir adelante", afirmó la cantante orgullosa de su participación pese a los resultados.