Los bailarines de Nebulossa denuncian censura en el Benidorm Fest: "Nos dijeron que no podíamos enseñar culo"

Casi un mes después del Festival de Eurovisión 2024, los bailarines de Nebulossa, César Ferrío y Iosu Martínez, han hecho balance de lo que supuso para ellos la experiencia de acompañar a Mery Bas y Mark Dasousa en la aventura de representar a España en el certamen. Para ello, han repasado cómo llegaron al proyecto, cómo fueron los ensayos previos y qué tipo de impedimentos tuvieron que sortear para poder llevar su esencia a Malmö.

"Lo primero que nos dijeron nada más finalizar la actuación del Benidorm Fest , no a nosotros, pero, destapaba Iosu Martínez en el pódcast 'La pastilla gay'.

"Y nosotros hicimos mucho trabajo interno para que el ojetillo saliese delante de toda Europa. Tuvimos que hacer hasta cuatro pruebas de vestuario. Cada vez que íbamos subíamos el tango sutilmente. Si Chanel ha ido hace dos años con esto, que es un body exactamente igual que el nuestro, a nosotros nos queréis prohibir...", exponía el bailarín, denunciando la censura que se vivió con su vestuario.

"La censura es porque éramos tíos en tacones con pluma, pero con Chanel no pasó nada", señalaba por su parte César. "Lo que les vendieron internamente a Mark y Mery es que a nivel eurovisivo no se podía hacer, que penalizaba. Si a nosotros nos tapáis el culo, que es una de las partes más icónicas de esta actuación, les estáis dando la razón a la gente a la que va dedicada esta canción", expresaba Iosu.

Los cambios en Eurovisión

Durante la semana eurovisiva, FormulaTV pudo hablar con Iosu, César y Ani y ya entonces los bailarines contaron que tenían que llevar medias de rejilla cuando en el Benidorm Fest no lo hicieron. "Nos han puesto unas medias de rejilla y tenemos que decir que no estamos muy de acuerdo", decía Martínez, mientras el representante de Finlandia lucía un tanga de hilo durante casi toda la actuación. "Nos llega la información con pinzas y ya no sabemos quién no quiere que enseñemos ojetillo", ya señalaba entonces Iosu.