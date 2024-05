Iker Jiménez responde a su polémica con Nemo y Eurovisión 2024: "No me pienso callar"

Por Joan Centelles Martínez |

Nemo Mettler hizo historia en Eurovisión 2024 al convertirse en la primera persona no binaria en ganar el festival. Un hecho histórico que desde el sábado está en boca de todos. También de Iker Jiménez. El presentador reaccionaba de forma poco respetuosa a la victoria de Suiza: "Nos han informado oficialmente de que Nemo está muy 'emocionade'. No nos extraña nada". Las redes se echaron encima de él y ahora no ha dudado en responder a la polémica.

Nemo, ganadore de Eurovisión 202

Jordi Cruz fueron algunos de los rostros públicos que se posicionaron en contra del presentador de ' Cuarto milenio '. "Antes te admiraba... Antes. Sé que te da igual, pero quería decírtelo.", le decía la cantante y participante del Benidorm Fest 2024 . "El rumbo de tu nave ya no tiene mucho misterio", le respondía el segundo.

Ante el aluvión de críticas en redes sociales, Iker Jiménez no ha dudado en defenderse. "Todo el mundo tiene derecho a decir lo que quiere", comenta poco arrepentido de sus declaraciones. "Algunos me llaman facha, fascista. No tengo ningún problema", comenta. "Como creemos en la libertad, cada uno puede decir con respeto lo que quiera. Y yo lo dije de Eurovisión (...) y lo seguiré diciendo, por supuestísimo, aunque sea solo".

Claro,claro,claro!! El señorito @navedelmisterio puede opinar pero los demás debemos permanecer calladitos antes sus declaraciones.

Pues no, la misma libertad que disfrutas tú, la queremos para el resto.

Cariñe, que hablas de ovnis y de fenómenos extrañospic.twitter.com/gXwU9CMutd — SEMEN DE FUERZA ???????????????????????????????????????????? (@amorenelai) May 13, 2024

En sus palabras también ha hecho alusión a la cultura de la cancelación en redes sociales: "Yo no me pienso callar de decir lo que opino. Hay mucha cobardía, mucha gente que se calla (...) y piensa todo lo contrario, pero se calla por temor a ser cancelado", decía. "Cuando la gente se calla es un peligro. Es tan peligroso la cobardía del que calla como la acción de algunos que son muy poco tolerantes", añadía el presentador.

También ha opinado de Nebulossa

Iker Jiménez tiene palabras para todos. Aunque asegura "no saber nada de Eurovisión", también ha aprovechado el comunicado para opinar sobre la actuación de Nebulossa. "La canción de España, lo tengo que decir (...) no había oído nada, pero los acordes no estaban tan mal", empezaba. "Luego ya, lo de sacar a los tíos enseñando el culo no me llama mucho, ni me parece muy bonito. Pero bueno, eso son opiniones. Yo respeto las opiniones de aquel que opina que le encanta, como me deberían respetar a mí".