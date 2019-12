Nerea repite la historia y llora de emoción tras cantar el quinto premio de la Lotería de Navidad

Nerea Parejo Martínez es ya una de las caras habituales del Sorteo Extraordinario de Navidad celebrado cada 22 de diciembre. Esta niña, estudiante del Colegio de San Ildefonso, ha cantado por tercer año consecutivo uno de los quintos premios de la Lotería de Navidad junto a Alonso Dávalos. La pequeña no ha podido contener las lágrimas de emoción al recitar el número, el 75.206, que se ha vendido de manera íntegra en Soria.

Será una de la imágenes de este sorteo de la #LoteríaRTVE: La emoción de Nerea Pareja Martínez tras cantar el primer quinto premio, el 75.206.https://t.co/NBjEFnwc4H pic.twitter.com/4x5BChGw3M — RTVE (@rtve) December 22, 2019

El premio, al igual que el Gordo, ha sido muy madrugador y ha despertado la alegría y los aplausos del público presente en el Teatro Real de Madrid, que también se ha emocionado con la reacción de Nerea. Los asistentes al sorteo han ovacionado a la pequeña y le han coreado el "¡Tú sí que vales!". No es la primera vez que se repite esta imagen en el teatro de la capital, ya que Nerea ha cantado uno de los quintos premios hasta en tres ocasiones consecutivas.

El año pasado, Nerea tampoco pudo contener la emoción de repartir la suerte y rompió a llorar al recitar el número afortunado. Su madre, María Jesús, presente en el patio de butacas, expresó también su emoción: "Cuando la he visto llorar me han dado ganas de subir y darle un abrazo. Me ha emocionado mucho, he llorado también". Explicó que la reacción de Nerea era normal porque "mi niña es muy sensible y se emociona mucho".

La niña de la suerte

Nerea parece tener la suerte de su mano, ya que además de los numerosos quintos premios que ha cantado, también fue la encargada de mover las bolas del bombo del que se extrajo el premio Gordo en 2017. Pero su gran momento fue en 2018, cuando además de dos quintos premios, cantó el segundo premio. Todo ello en un espacio de tiempo de 30 minutos. Sin duda, Nerea lleva la suerte consigo.