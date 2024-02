Netflix anuncia 'Death by Lightning', la nueva serie de los creadores de 'Juego de Tronos'

Por Alejandro Rodera |

Netflix recreará uno de los episodios más fatales y particulares de la historia de Estados Unidos: el asesinato de James Garfield. En septiembre de 1881, el vigésimo presidente del país norteamericano perdió la vida medio año después de haber asumido su cargo y dos meses después de haber sido tiroteado. Por tanto, su estancia en la Casa Blanca fue bastante reducida, pero su impacto fue lo suficientemente amplio como para que la plataforma roja haya dado luz verde a 'Death by Lightning', una nueva serie con un envidiable equipo creativo y artístico.

El principal motor creativo del proyecto será, ganador del Emmy por ' Bad Education ',. Por su parte,tras haber firmado la aclamada ' Captain Fantastic ' y tras haber filmado episodios de ' Gaslit ' y ' Silicon Valley '. Entre las filas posicionadas tras las cámaras se encontrarán también, la dupla responsable de ' Juego de Tronos ', que se desempeñarán como productores ejecutivos junto a su socia

En cuanto a las estrellas que vertebrarán el elenco, Netflix ha anunciado que contará con dos actores muy consagrados en el terreno televisivo: Michael Shannon se meterá en la piel de Garfield y Matthew Macfadyen interpretará a su asesino, Charles Guiteau. A partir del libro 'Destiny of the Republic', que inspirará los libretos de la serie, ambos intérpretes expandirán sus carreras en la pequeña pantalla. Shannon ha tenido intervenciones memorables en 'Boardwalk Empire', 'Nine Perfect Strangers' o 'La chica del tambor', mientras que Macfadyen ha alcanzado su mayor plenitud recientemente dando vida a Tom Wambsgans en 'Succession'.

De nuevo en el foco

Benioff y Weiss han mantenido un perfil bastante bajo desde que 'Juego de Tronos' llegara a su fin en 2019. Aun así, en todo este tiempo han sacado adelante 'La directora' y 'Metal Lords' para Netflix, aunque será en 2024 cuando lancen su primer proyecto como showrunners en un lustro. El 21 de marzo llegará al catálogo de la plataforma la primera temporada de 'El problema de los 3 cuerpos', un thriller de gran escala que adapta la laureada novela homónima del autor chino Liu Cixin. De hecho, esta es una de las grandes apuestas de Netflix para el presente año, ya que D&D tienen entre manos una potencial franquicia de alcance global.