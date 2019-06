Netflix cancela 'Chambers' tras una temporada

'Chambers', el drama sobrenatural protagonizado por Uma Thurman, Tony Goldwyn y Sivan Alyra Rose, se suma a la lista de series de Netflix que no pasan de su primera temporada. La plataforma ha anunciado la cancelación de la serie cuando están a punto de cumplirse dos meses del lanzamiento de sus 10 primeros (y únicos) episodios.

Sivan Alyra Rose y Lilliya Scarlett Reid, protagonistas de 'Chambers'

"'Chambers' no volverá con una segunda temporada. Nos sentimos muy agradecidos con la creadora y showrunner Leah Rachel por traernos esta historia y a sus productores ejecutivos Alfonso Gomez Rejon, Steve Gaghan de Super Emotional, Winnie Kemp y Wolfgang Hammer de Super Deluxe, y Jennifer Yale. También estamos agradecidos con el incansable equipo y con nuestro increíble elenco, especialmente Uma Thurman, Tony Goldwyn y la talentosa recién llegada Sivan Alyra Rose", afirma Netflix en su comunicado.

Producción demasiado cara

Con esta cancelación, 'Chambers' se une a la selecta lista de originales de Netflix canceladas tras una temporada que incluye ficciones como 'Todo es una mierda', 'The Get Down', 'Girlboss' o 'Gypsy'. A pesar de que hay otros casos similares recientes, la tasa de renovación de las series debutantes de la plataforma es de un 80%. En general, Netflix se fija en el número de visionados y el coste de la serie para renovarla, pero si una serie tiene una audiencia pequeña pero su coste de producción es bajo, suele ser renovada.

En el caso de 'Chambers', no sabemos si sus cifras han sido muy bajas, pero lo cierto es que las críticas fueron bastante malas y la producción no era barata principalmente debido a los sueldos de Thurman y Goldwyn. Además, el hecho de que Netflix no fuese propietaria de la ficción habría acabado de desequilibrar la balanza.