Netflix denuncia el uso ilegal de las escenas de sexo de 'Los Bridgerton' en sitios porno

'Los Bridgerton' es actualmente una de las series más populares de Netflix. Según la plataforma, casi 63 millones de subscriptores han visto el drama romántico con el que Shonda Rhimes ha debutado en Netflix desde que se estrenó el pasado 25 de diciembre. Sin embargo, la ficción está provocando a sus responsables más de un dolor de cabeza.

Phoebe Dynevor y Regé-Jean Page en 'Los Bridgerton'

La razón es que, según afirma Page Six, hay un buen número de escenas pirateadas de la serie con cientos de miles de visitas en plataformas de streaming para adultos y los ejecutivos de Netflix están teniendo auténticos problemas para eliminar las imágenes. Al parecer habrían enviado advertencias a esas plataformas sobre "el uso indebido de su propiedad intelectual" y han conseguido que se eliminen algunos clips, pero no todos (y no del todo).

"Ha sido particularmente angustiante para Phoebe Dynevor y Regé-Jean Page, dos actores jóvenes que firmaron para interpretar el papel de sus vidas pero que no han dado su consentimiento para ser explotados de esta manera", confiesa una fuente cercana a Netflix, que se preguntaba cómo es que a este tipo de páginas web les ha dado por coger unas escenas de una serie de época no especialmente atrevida sexualmente y convertirlas "en pura obscenidad".

En ese sentido, Dynevor aseguró en The Guardian que sus escenas de sexo, tanto en pareja como en solitario, se cuidaron al milímetro y fueron coreografiadas y ensayadas "como si fueran acrobacias". "Sabía exactamente dónde él iba a poner su mano en cada momento. Y teníamos accesorios, como colchonetas, que poníamos entre nosotros. Realmente nunca me sentí expuesta", dijo la actriz.

Desgraciadamente, esto no es ni mucho menos la primera vez que sucede. Sin ir más lejos, algo muy similar sucedió en su momento a HBO con 'Juego de Tronos', a Starz con 'Outlander' y, más recientemente, a Hulu con 'Normal People'. Y aunque en todos estos casos el uso indebido de las imágenes era evidente, también tuvieron muchísimos problemas a la hora de intentar controlar el material en ese tipo de webs.

A la espera de la renovación

A pesar de todo, Netflix está encantadísima con los datos de la serie de Shondaland y con lo mucho que se está hablando de ella. Está claro que no todos los 63 millones de hogares que empezaron la ficción la acabaron, pero seguramente lo hicieron los suficientes para continuar varias temporadas más. De hecho, aunque todavía no es oficial, se comenta que a lo largo de esta semana la plataforma podría anunciar su renovación por una segunda temporada que, en realidad, todos sabíamos que llegaría tarde o temprano.

Pero la clave está precisamente ahí, y es que muy probablemente que la segunda temporada de 'Los Bridgerton', que supuestamente se centrará en el personaje de Anthony, no llegará temprano, sino más bien tarde por culpa de la pandemia. Hace apenas unos días era la propia Dynevor la que expresaba sus dudas sobre cuándo podrían volver a rodar. Y es que la ficción cuenta con muchísimos extras y el equipo es numerosísimo debido a la complejidad que conlleva un rodaje de estas características. Además, como no se trata de una obra original sino de una adaptación, las licencias que se pueden tomar son limitadas y eso complica aún más.