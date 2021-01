'Los Bridgerton' se convierte en el quinto mejor estreno de la historia de Netflix

Al igual que durante el resto de la pandemia, las plataformas de streaming nos han acompañado durante las festividades navideñas. De todos estos servicios, Netflix ha sido uno de los más activos durante estas semanas, ofreciendo tanto nuevas películas como series inéditas, que, según los datos recogidos por Deadline, habrían amasado audiencias millonarias desde su lanzamiento.

Regé-Jean Page y Phoebe Dynevor en 'Los Bridgerton'

El gran estreno de Netflix en diciembre no era otro que 'Los Bridgerton', cuya primera temporada se estrenaba al completo el 25 de diciembre. Desde su llegada en esa fecha tan señalada, la primera producción de Shonda Rhimes para la plataforma digital habría alcanzado unas abultadas cifras, ya que en estos momentos se espera que alcance 63 millones de hogares -la unidad de medida de Netflix- durante sus cuatro primeras semanas.

De cumplirse esa proyección, el drama de época se convertiría en el quinto mejor lanzamiento original de la historia de Netflix, por detrás de 'The Witcher', la tercera temporada de 'Stranger Things', la cuarta de 'La Casa de Papel' y de la docuserie 'Tiger King'. Por el momento, 'Los Bridgerton' no ha sido renovada, pero con estos datos no tendrá complicado asegurarse una larga vida en el servicio rojo.

El éxito del cine

Además de confirmar el éxito de 'Los Bridgerton', siempre según los datos aportados por la propia Netflix, también se ha expuesto el buen rendimiento de 'Superniños', la nueva película de Robert Rodríguez, que se ha ganado el encargo de una secuela tras conseguir una proyección de audiencia de 44 millones de hogares en su primer mes, valiéndose del público infantil que se encuentra de vacaciones.