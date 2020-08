Netflix resuelve la indecisión de sus usuarios con un botón aleatorio

Netflix está tan centrada en ofrecer un catálogo masivo como en la manera de flexibilizar su consumo. Este mismo verano, la plataforma de streaming empezó a incorporar la posibilidad de acelerar o ralentizar sus contenidos, una función que despertó cierta controversia en su momento por parte de la comunidad creativa, y ahora llega el turno de un botón que nos puede resolver más de una de esas tardes en las que recorremos decenas de filas sin decidirnos por una serie o una película en concreto.

Mina El Hammani y Danna Paola en 'Élite'

Por el momento, esta incorporación se está probando en televisores que integren la aplicación de Netflix, por lo que todavía no está a disposición de todos los usuarios. Como informa Variety, este botón de reproducción aleatoria busca promover que los clientes indecisos encuentren un contenido al que engancharse, y sería la evolución del botón de reproducción de episodios aleatorios que testeó el año pasado.

"El objetivo de la prueba es facilitar a los miembros que encuentren algo que ver," ha asegurado un portavoz de la compañía estadounidense, que espera que la funcionalidad cale entre los usuarios para poder mantenerla como un elemento permanente en la interfaz del servicio. Durante las pruebas actuales, este botón se puede encontrar bajo el perfil del usuario en la pantalla de selección de perfiles, en la pantalla de inicio y en el propio menú emergente de la televisión.

Aleatorio, pero no del todo

Aunque el espectador no sepa qué se va a encontrar cuando pulse este botón, lo cierto es que no debería cruzarse con un contenido que no tenga nada que ver con su historial de reproducciones. Para seleccionar el título que aparece en pantalla, Netflix tiene en cuenta las películas y series consumidas previamente y los contenidos añadidos a la lista de pendientes, por lo que las recomendaciones se deberían encuadrar dentro de esos márgenes.