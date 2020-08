'White Lines' no tendrá segunda temporada en Netflix

A pesar de los conocidos nombres que la avalaban, 'White Lines' ha sido cancelada por Netflix. La colaboración entre Álex Pina, creador de 'Vis a vis' y 'La Casa de Papel', con Left Bank, productora de 'The Crown', vio la luz a mediados de mayo. Su irrupción en pleno confinamiento le sirvió para posicionarse en el top de los contenidos más vistos de la plataforma, pero su impacto no parece haber convencido a la compañía estadounidense, que ha optado por no renovarla.

Daniel Mays en 'White Lines'

Así lo ha confirmadoDaniel Mays, que interpretaba a Marcus, a través de su cuenta de Instagram. "A raíz de las publicaciones de la prensa durante las últimas semanas y por toda la gente que me pregunta por aquí, tengo que decir, sintiéndolo mucho, que el barco de la segunda temporada de 'White Lines' se ha marchado para siempre," asegura el actor británico, agradeciendo el apoyo recibido por los fans de la serie: "Vuestro apoyo lo significó todo para nosotros."

'White Lines' estaba ambientada en Ibiza, con una trama que se desarrollaba en dos tiempos. Por un lado, en el presente, acompañábamos a una mujer británica que acudía a Ibiza para explorar las causas de la muerte de su hermano, cuyo cadáver fue encontrado recientemente tras estar años desaparecido. Y mientras ella avanza en sus pesquisas, descubriendo la cara oscura de la transitada isla, también tuvimos la oportunidad de viajar al pasado para conocer la experiencia de su hermano, que se codeó con figuras influyentes de los negocios más turbios.

Plan frustrado

Esta cancelación no se debe a una falta de ideas por parte de los creativos detrás de la serie, ya que antes del estreno de la misma uno de sus responsables apuntaba a una hoja de ruta más amplia de lo que llegará a cumplirse. Hablando con Deadline, el productor Andy Harries señalaba que el thriller había sido creado con tres temporadas en mente, por lo que finalmente ese plan original no llegará a producirse.