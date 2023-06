Netflix renueva 'Besos, Kitty' por una segunda temporada

Por Alejandro Rodera |

El amor triunfa en Netflix. Después del impacto de la trilogía 'A todos los chicos de los que me enamoré', la franquicia se escindió esta primavera con el estreno de 'Besos, Kitty', centrada en la hermana pequeña de Lara Jean, Kitty Song Covey, que cruza medio mundo para reunirse con su novio a distancia. El spin-off se estrenó el 18 de mayo y, tras contrastar su potencial con cifras, ha recibido luz verde para acometer otra temporada.

Anna Cathcart y Peter Thurnwald en 'Besos, Kitty'

Los miembros del elenco de la serie han sido los encargados de anunciar la renovación con un breve vídeo en el que se les puede ver pasándose una nota.

La propia Han ha estado muy implicada en el desarrollo de la ficción de Netflix, en la que está acreditada como creadora. También ha desempeñado el rol de showrunner junto a su compañera Sascha Rothchild ('GLOW', 'The Bold Type'). La renovación se produce después de que 'Besos, Kitty' debutara en segunda posición en el top global de Netflix, tan solo por detrás de 'La reina Carlota: Una historia de Los Bridgerton' con 72,08 millones de horas vistas en sus cuatro primeros días. En la semana siguiente repitió marca, quedando por debajo de 'Fubar', para después bajar al tercer puesto y más recientemente al octavo, donde se ha ubicado en la semana del 5 al 11 de junio.

Doble dosis de Han

'Besos, Kitty' no es el único esfuerzo televisivo de Han que podemos disfrutar en la actualidad. Mientras sigue expandiendo el universo de 'A todos los chicos' en Netflix, la autora también se está consolidando en Prime Video con 'El verano en que me enamoré', que supone otra apuesta por el contenido de fondo romántico y juvenil. La protagonista de esta ficción es Lola, una adolescente cuyo corazón queda dividido entre los hermanos Fisher. La segunda temporada de 'El verano en que me enamoré' llegará a la plataforma de Amazon el 14 de julio.