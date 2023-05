'One Piece' se echa al mar en este nuevo póster de la adaptación de Netflix

Por Alejandro Rodera |

'One Piece' es una de las propiedades intelectuales más valiosas del mundo del entretenimiento. Su manga es el más vendido de la historia y su anime también cuenta con un seguimiento masivo. A esos dos pilares se sumaron las películas independientes, que el año pasado tocaron techo en taquilla con "One Piece Film: Red"; la sección de videojuegos, elevada hace escasos meses con el RPG "One Piece Odyssey"; e incluso el juego de cartas oficial. Muchas vías de explotación, gestionadas principalmente desde Japón, a diferencia de la próxima incorporación a la franquicia: la serie de carne y hueso de Netflix, que sigue mostrándose con materiales promocionales.

Luffy en 'One Piece'

En las últimas horas,, en la que ha estado estrechamente implicado Eiichiro Oda, el autor original del manga, que a día de hoy está inmerso en su extenso arco final. Hasta ahora,de tripulación Zoro, Sanji, Nami y Usopp, por lo que la novedad más esperada es, sin duda, un tráiler que muestre en acción (frontal, a poder ser) a los icónicos protagonistas de esta aventura de piratas.

En cualquier caso, el nuevo material que ha salido a flote en las redes no es ese esperado vídeo, sino un nuevo póster que se centra en el Going Merry, el primer barco que servirá a los Sombrero de Paja para surcar los mares del East Blue, donde estará enmarcada la primera temporada. La embarcación tiene un gran valor sentimental para los personajes, y en este cartel se muestra con todo lujo de detalles, como ya sucediera en el vídeo detrás de las cámaras lanzado en 2022, el cual podéis ver más abajo.

Mensaje tranquilizador

El póster confirma que la ficción creada por Steve Maeda y Matt Owens llegará este mismo año a Netflix, tranquilizando a quienes pensaran que las recientes declaraciones de Oda ("Me han prometido que no se hará hasta que yo esté satisfecho") podían apuntar a un retraso. "Hemos trabajado muchísimo en todo este tiempo, y ahora, todos estamos perfectamente compenetrados. ¡Lo hemos conseguido! [...] Estamos al final del proceso, a punto de acabar los ocho episodios. ¡Muy pronto zarparemos!", reconocía el mangaka en una carta abierta compartida hace tan solo tres semanas.

Dentro de ese amplio equipo juegan un papel muy importante los intérpretes que se han metido en la piel del quinteto protagonista: Iñaki Godoy (Monkey D. Luffy), Mackenyu (Roronoa Zoro), Emily Rudd (Nami), Jacob Romero Gibson (Usopp) y Taz Skylar (Sanji). Para quien sea ajeno al mundo de 'One Piece', su historia gira en torno a Luffy, un joven que, tras ingerir una fruta que le otorga el poder de estirar su cuerpo a placer, emprende su viaje para convertirse en Rey de los Piratas. La historia original lleva en marcha desde 1997 y la serie de Netflix, anunciada en 2017, todavía no tiene fecha de estreno.