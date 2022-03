NBC ha pisado el freno con 'New Amsterdam'. La que fuera hace tan solo un par de años una de las ficciones más vistas de la cadena estadounidense, quedando tan solo por detrás de 'This Is Us' y las series de 'Chicago', se ganó una renovación triple en 2020. No obstante, las luces verdes no volverán a iluminar al drama médico, que ha sido sentenciado y no se extenderá más allá de aquel ambicioso encargo.

Ryan Eggold en 'New Amsterdam'

Como adelanta Deadline, 'New Amsterdam' llegará a su fin con su quinta temporada, que se emitirá en la temporada 2022-23. Además, la próxima y última entrega será la más corta hasta la fecha, ya que tan solo constará de trece episodios. De esta manera, la ficción creada por David Schulner se quedará a las puertas del centenar de capítulos, siendo su episodio final el número 92.

"La historia de Max Goodwin, y su incesante compromiso con los pacientes de New Amsterdam, ha sido inspiradora. Estamos muy agradecidos con David Schulner, Peter Horton y nuestro reparto y el equipo por su increíble dedicación, su talento y su colaboración", ha declarado Lisa Katz, presidenta de Programación con Guion de NBCUniversal Television & Streaming, que cierra la puerta al futuro de la serie.

Más allá de las audiencias

Aunque 'New Amsterdam' ha perdido algo de tracción en las audiencias estadounidenses desde su debut original, Schulner ha querido destacar el valor que ha tenido su obra, la cual ha llegado a ser reconocida por la OMS por "incluir cuestiones de salud pública y enfoques que no suelen ser habituales en series hospitalarias". En nuestro país, 'New Amsterdam' se puede seguir a través de FOX España.