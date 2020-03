'New Amsterdam' pospone el estreno de un episodio sobre una pandemia de gripe en Nueva York

En ocasiones, la realidad supera a la ficción y esto es lo que ocurre en la actualidad con la crisis sanitaria global del coronavirus. Muchas series han tratado de manera ficcional las epidemias, especialmente las médicas, y esta era una de las propuestas de la segunda temporada de 'New Amsterdam', que tenía previsto el estreno de un episodio sobre una epidemia mortal de gripe en la ciudad de Nueva York.

Ryan Eggold, protagonista de 'New Amsterdam'

El episodio, que llevaba por título "Pandemic" y posteriormente ha sido renombrado a "Our Doors Are Always Open", ha sido pospuesto por la cadena NBC debido a la similitud de la trama con el guion. Además, Nueva York es el foco principal de contagios en Estados Unidos, país que rápidamente se ha situado en los primeros puestos de casos infectados por Covid-19. No obstante, la network no ha aclarado todavía cuándo emitirá el capítulo.

La carta del creador

David Schulner, creador de 'New Amsterdam', decidió compartir una carta con Deadline sobre la decisión de posponer la emisión, de la cual se encontraba totalmente de acuerdo. "Durante un mal año, la gripe puede matar a 80 mil americanos", contaba. "Queríamos reforzar este mensaje y la mejor manera de hacerlo era asustarte tanto que quisieras lavarte las manos durante los anuncios".

"Mostramos lo que ocurre cuando nuestro hospital tiene que erigir muchas tiendas en el parking porque está colapsado. Cuando los doctores, enfermeros y el resto de personal sanitario tiene que volver a trabajar y trabajar porque sus reemplazos están enfermos. Cuando se inserta el pánico. Cuando la gente está en cuarentena. Cuando mueren. A veces, lo que el espejo refleja es demasiado aterrador como para mirarlo", expresaba Schulner.