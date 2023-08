Noah Schnapp ('Stranger Things') se sincera: "Si no hubiese interpretado a Will, yo seguiría en el armario"

Por Almudena M. Lizana |

Más de siete meses después de confirmar su orientación sexual con un TikTok en el que aseguraba que se parecía más a su personaje de lo que pensaba, Noah Schnapp ha vuelto a hablar de cómo vivió aquel momento en el que confirmó que, al igual que Will en 'Stranger Things', era gay. El actor se abre en una entrevista a Variety, donde agradece haber interpretado al pequeño Byers.

Noah Schnapp es Will en 'Stranger Things'

"Estaría en un lugar completamente diferente si no tuviera a Will para retratar, abrazar y ayudar a aceptarme a mí mismo.", admitía en la charla con la revista. "No quería quedarme sentado esperando nervioso a ver qué decía la gente", aseguraba.

"Cuando abrí mi teléfono al final del viaje en auto, eran como mil mensajes de texto de corazones y felicitaciones y banderas del arcoíris", añadía. "Estaba llorando. Me quedé como: 'Lo logré. He terminado. No tengo que preocuparme'", aseguraba emocionado, señalando también que "una vez que acepté por completo que Will era gay, fue una velocidad exponencial para aceptarlo por mí mismo".

Su familia

Noah Schnapp desvela también cómo se lo contó a su hermana gemela después de darle muchas vueltas al asunto. "Ella estaba entusiasmada. Me dijo que habría odiado la idea de que me casara con otra chica y que tuviera que competir con esa chica por mi atención", recordaba el actor. Schnapp apunta que la reacción de su madre también fue buenísima y que ella lo sabía desde que él tenía 12 años.