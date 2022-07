La temporada 4 de 'Stranger Things' ha sido un auténtico fenómeno revolucionario. A pesar del éxito que la serie consagra desde su estreno, cada capítulo nuevo es una experiencia que nos deja con ganas de más. Uno de los grandes secretos que hacen que la ficción atrape al espectador son los actores que la protagonizan. Ellos han crecido en la trama, pero también en la vida real, algo que es bonito de ver.

Noah Schnapp es uno de los actores más jóvenes del cast. Por eso, ha habido un gran cambio desde el primer capítulo hasta el último. Will Byers, su personaje, tuvo que enfrentarse a que sus amigos le dejasen de lado cuando descubrieron a las chicas. Por su parte, nunca se vio interesado en ello y en la cuarta temporada se puede ver cómo intenta explicar el por qué a Mike Wheeler, interpretado por Finn Wolfhard.

Mike Wheeler y Will Byers, en 'Stranger Things'

Variety ha hablado con el actor y ha obtenido respuesta a la pregunta que durante tanto tiempo han intentado evitar: "Está bastante claro en esta temporada que Will tiene sentimientos por Mike", expresó Schnapp. Asimismo, ha asegurado que se ha ido mostrando intencionadamente a lo largo de las "últimas entregas".

¿Por qué el éxito de Will en 'Stranger Things'?

El actor ha reflexionado sobre el sentimiento que tiene su personaje cuando los demás entran con sus novias en diferentes clubs y él siente que no encaja en ningún sitio: "Creo que es por eso que muchas personas vienen y me dicen que aman a Will y que ellos empatizan con él muy bien, porque es un personaje real", opinó.