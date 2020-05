Noemí Galera anuncia el regreso de 'OT 2020': "Haced las maletas, ¡volvemos ya!"

Noemí Galera ha dado la campanada en la tarde de este jueves. La Directora de la Academia ha comunicado a los concursantes que permanecen en 'Operación Triunfo 2020' que el programa está a punto de regresar a televisión y que, por tanto, deben volver a ponerse en marcha. "Necesitamos que hagáis las maletas esta tarde", les comunicaba por sorpresa en el canal oficial de YouTube, dejándolos con la boca abierta.

Noemí Galera con los concursantes de 'OT 2020'

Los concursantes habían sido convocados para jugar a "Villa OT" sin esperarse el bombazo final que iban a recibir. Sin poder establecer una fecha de regreso, la también encargada del casting daba por finalizada la ausencia en pantalla del talent show de TVE: "Aunque no podemos decir la fecha aún... ¡volvemos ya! Hay un montón de cosas previas que hemos de hacer al regreso; nos tenemos que hacer pruebas. Tampoco hay billetes y no es tan fácil, pero se acabó la espera y volvemos a estar todos juntos".

De esta manera, Noemí ha aclarado que el programa producido por Gestmusic pondrá en marcha todas las medidas necesarias para prevenir posibles contagios entre sus trabajadores y concursantes. Hugo, Anaju, Samantha, Nia, Gèrard, Eva, Maialen, Flavio y Bruno han reaccionado a la buena noticia sin poder creérselo del todo, aunque la directora ha insistido en que no se trataba de una broma y que muy pronto estarán de vuelta en la Academia de Terrasa.

"Un mes de premio"

Galera les ha pedido también que se tomen en serio su regreso a la dinámica habitual del concurso. "Es un mes que tenemos de premio porque yo durante mucho tiempo he pensado que igual esto no podíamos terminarlo", reconocía, antes de pronunciar unas últimas palabras con el fin de motivarlos para trabajar pese a toda la información que han podido recibir estas semanas: "Acabémoslo como se merece porque es una edición muy chula y tenéis mucho talento. Y no era justo que os pasara esto. Todos tenemos muchas ganas de terminarlo".