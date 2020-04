'OT 2020': Gèrard se desnuda para cantar "Stay" en el segundo pase de micros desde casa

Por primera vez en la historia de 'Operación Triunfo', y casi de cualquier reality show, los concursantes se encuentran de vuelta en sus hogares a la espera de que se solucione la crisis del coronavirus y se retome el programa. Todavía con cierto aislamiento mediático, el talent show de TVE y Gestmusic les sigue retando semana tras semana con repartos de temas y pases de micros virtuales en los que Noemí Galera y el resto de profesores los valoran. Sin más ocupación en el día a día, los triunfitos se estrujan las neuronas para sorprender con sus versiones desde casa.

Sin embargo, hasta ahora se lleva la palma Gèrard, que en el segundo pase de micros online ha sorprendido desnudándose por dentro... y por fuera. El ceutí había elegido "Stay", canción de Rihanna y Mikky Ekko en torno a la que, lejos de limitarse a versionar, ha decidido grabar un auténtico videoclip casero. Así, ha creado una historia en la que recorre los rincones de su casa mientras canta, con diferentes cambios de vestuario y todo.

No obstante, si hubiese que señalar el estilismo con el que más ha sorprendido sería, curiosamente, aquel en el que no lleva absolutamente ninguna prenda. Una de las escenas del vídeo de Gèrard ha sido grabada en el baño, donde, a la luz de las velas, canta el éxito de la artista de Barbados. Sin ningún complejo, el concursante se ha desnudado por completo para meterse en la bañera y jugar incluso con el ángulo de la cámara para insinuar -pero no enseñar- sus partes más íntimas.

Sus compañeros, con la boca abierta

Los fans de Gèrard no han dado crédito a su valentía y se han deshecho en halagos hacia el joven concursante. Sus compañeros también se han quedado sorprendido, tal y como han compartido a través de las redes sociales. "Me voy ya mismo a tu casa, qué cara, qué voz, qué bañera, qué velas, qué guitarra...", escribía Nia. "¡Cómo lo petas!", añadía Flavio. "Hot hot hot, ¡me flipa! Me encanta, hermanito", reaccionaba Bruno, por su parte, mientras Anaju no articulaba más palabra que un "por Dios santo" escrito en mayúsculas.