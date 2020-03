Samantha sufre ansiedad tras abandonar 'OT 2020': "La vida no avisa de la hostia que te da en la cara"

El confinamiento en los hogares como medida preventiva para evitar una mayor propagación del coronavirus está causando que la mente de muchas personas se vea afectada ya no solo por el miedo al virus, sino por cambiar drásticamente sus hábitos. En el mundo televisivo, algunos de los que más han sufrido este giro de 180 grados han sido los concursantes de 'OT 2020', quienes vieron cómo se truncaban sus sueños al tener que abandonar la Academia.

Samantha en 'OT 2020'

Los nueve concursantes que quedaban con posibilidades de ganar la edición tuvieron que volver a sus casas, pasando de un encierro a otro. De entre ellos, Samantha ha querido compartir con sus seguidores cómo se siente y cómo ha evolucionado su vida en los últimos días. "Todo iba genial, estábamos encerrados en la mejor academia de música del país, nuestras únicas preocupaciones eran cantar, componer, la ropa de la secadora y algún que otro drama totalmente necesario para amenizar la estancia", comienza. "Y de repente la vida te da una de sus hostias en toda la cara, porque claro, la vida nunca avisa, y nunca lo va a hacer, ella nunca avisa de nada, nunca ves venir esto".

El texto que acompaña al post de la alicantina se vuelve más duro, reflejando la ansiedad que siente tras el repentino cambio que ha dado su vida. "Hace una semana yo estaba en la Academia comiendo y esperando para ir a plató a ensayar, y hoy escribo esto desde mi casa, con un nudo en el estómago, porque yo también tengo ansiedad, también tengo una incertidumbre que no sé dónde meterla", relata.

Buscando la luz

Pese a este mensaje en el que la cantante se desahoga por cómo se siente ante la difícil situación que vive España, también ha querido transmitir cierto aliento, asegurando que la crisis pasará: "Me consuelo pensando que esto no será para siempre, que pasará, que no será mañana, ni la semana que viene, pero pasará y todos volveremos a estar juntos". En suma, ha lanzado un mensaje a sus compañeros, a los que asegura echar mucho de menos: "Porque joder, no es normal lo mucho que echo de menos a cada uno de mis compis y todos los rincones de la Academia. Volveremos. Y si no se sale a la calle mientras tanto, pues no pasa nada".