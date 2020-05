Noemí Galera revela que ha pasado el coronavirus: "No me he enterado de nada"

Tras el parón que sufrió 'OT 2020' debido a la crisis del coronavirus, los concursantes y su equipo vuelven a la Academia para retomar el programa que regresa a La 1 el miércoles 20 de mayo. Para ir calentando motores, Roberto Leal y Noemí Galera han hecho un directo en el que han contado todo lo que está por llegar: quedan cuatro galas para conocer al ganador de esta edición.

Aún se desconoce cuándo regresarán a la Academia cada uno de ellos, pero a todos se les ha hecho el test para asegurarse de que nadie esté contagiado. "Por ahora el escrutinio va bien", asegura la directora. Roberto, que se trasladará a Barcelona para presentar la gala, asegura que "todo lo que se está pidiendo de Sanidad se está haciendo" y cuenta que los concursantes serán los que se van a maquillar y vestir solos, aunque contarán con supervisión. Otra medida de prevención serán las clases online para que los profesores eviten traslados.

Sobre los resultados de los tests, Galera ha confesado que ya sabe el suyo: "He dado negativo pero lo he pasado", comentaba ante la sorpresa de Leal. "He dado positivo en anticuerpos y no me he enterado de nada", añadía la directora mostrándose muy contenta y comentando que, aun así, "las medidas de precaución van a ser las mismas, por supuesto. Pero es curiosos que sin ningún tipo de síntoma, lo he pasado". Tal y como ha contado Tinet Rubira en Twitter, si alguno de los concursantes da positivo "no entra en la Academia y se termina el concurso para él o ella".

Las ganas de volver y el conocimiento del exterior

Noemí Galera comentó en el directo que ha estado en constante contacto con los concursantes y que todos ellos "están con muchísimas ganas de volver y con muchas ganas de trabajar". Además, reconoce que "tener la información de fuera también les ha ayudado y aclarado" al ver que tienen fans y que lo que hacen gusta a la gente. El mismo día 20 ya habrá una expulsión y pronto se pondrá fecha para el provilegio de Samantha, que aún tiene pendiente una cena con Flavio.