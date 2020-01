Noemí Galera reprende a Jesús por sus amenazas y comentarios homófobos en 'OT 2020'

La actitud de Jesús durante el pasado 23 de enero cuando algunos de los concursantes se maquillaron y vistieron para hacer un pase de micros drag dejó mucho que desear. El gaditano profirió varios comentarios LGBTfobos contra sus compañeros de 'OT 2020', asegurando que él era "el único macho" o que el hecho de que hombres se maquillaran le causaba "asco". Las críticas en redes sociales y la reprimenda de algunos de sus compañeros, en especial de Ariadna, ha llevado a que la Academia tenga que tomar cartas en el asunto.

Jesús se derrumba durante su tutoría con Noemí Galera en 'OT 2020'

Noemí Galera ha tenido una tutoría personalizada con el alumno para explicarle las consecuencias que pueden tener sus palabras. "Frases como 'cómo se me cruce el cable, arde Troya' es la primera y la última vez que la quiero oír aquí", comenzaba una Directora muy seria en su planteamiento ante la respuesta de Jesús a las palabras de Ariadna.

Galera ha continuado relatando los comentarios fuera de tono que ha tenido su alumno: "Me dirás que son bromas, pero ahora ya no se tienen ni que hacer: Rafa planchando, ayer lo de los disfraces...", iniciaba ante Jesús, quien quería defenderse. "Tú me vas a decir que te disfrazas en Carnaval, pero lo que yo percibo es un hombre diciéndole a otro que se maquilla que 'qué asco'. Te puede gustar o no, es tu opinión, pero donde no voy a pasar es verte en ese estado porque es una amenaza. No ha ocurrido nunca y no voy a permitir que ocurra".

Jesús quiso explicar su versión de la situación, alegando que tenía un mal día debido a que estaba componiendo una canción para su madre y no lograba concentrarse con el alboroto. "Lo del asco no era en general, era a Rafa de coña, por los pelos en la pierna", aclaraba, al mismo tiempo que incidía en el comportamiento de Ariadna. "No es la primera vez que se sacan cosas de contexto".

Jesús y Noemí Galera durante su tutoría en 'OT 2020'

"Para mí el simple hecho de que lo vuelvas a decir me hace sentirme agredida porque ese no es el espíritu del programa", le explicaba Galera, mientras que Jesús comenzaba a derrumbarse por la situación. "La gente está viendo una parte de ti que no es bonita y no es justa. Si nosotros hubiéramos detectado esa parte de ti siempre no estarías aquí, pero hay algo en esta situación que te está afectando". Jesús comprendía que sus comentarios habían estado fuera de lugar y que no quería expresar eso: "Al primero al que le duele es a mí, a mí no me gusta ponerme a mala leche porque tengo muchos cojones, Noemí". "Con los cojones no se va a ningún sitio, se va con la cabeza", le contestaba.

Jesús, preocupado por lo que piensen fuera

El gaditano, tras confesar que perdió el control, ha comprendido por las palabras de Noemí Galera que fuera ha sido muy criticado. "Si eso fuera lo han sacado de contexto, me van a crucificar cuando no es así", mostraba muy preocupado. "Demuestra que no es así", le aconsejaba la Directora de la Academia. Finalmente, Jesús ha aceptado pedir disculpas a sus compañeros por la actitud y los comentarios que ha tenido, aunque no ve muy factible llegar a alcanzar una buena relación con Ariadna.

Una charla sobre la Diversidad

La tutoría con Jesús no es la única medida que 'Operación Triunfo' ha tomado para evitar este tipo de comentarios. El sábado 25 de enero, antes de comer, los concursantes recibirán la visita de Paco Tomás, quien les impartirá una charla sobre diversidad afectivo sexual. Horas antes del anuncio en el perfil del programa, el propio periodista comentaba la actitud de Jesús, asegurando la necesidad de que recibieran una clase así: "Qué bien le vendría a la Academia unas clases de diversidad afectivo sexual y una lectura sobre lo dañinos que son los roles de género y cómo las personas que pretenden ser artistas pueden contribuir a cambiar esa sociedad tan tóxica".