'OT 2020': Los concursantes llaman "heterobásico" a Jesús porque le da "asco" ver a sus compañeros maquillados

Tarde de polémica en 'OT 2020' y todavía más fuera de la Academia. Todo a raíz de las palabras de Jesús Rendón cuando algunos de sus compañeros como Rafa, Bruno y Gèrard decidieron maquillarse y vestirse con ropa prestada por las chicas. "Qué asco dais con la barba y el maquillaje, es muy raro veros así", soltó el andaluz. Las reacciones no se hicieron esperar en redes sociales ni tampoco por parte de sus compañeros.

Los concursantes de 'OT 2020' comentan lo ocurrido con Jesús

La idea de Ari de maquillar a sus compañeros causó sensación. A todos pareció encantarles la idea, salvo a Jesús. "Se os está viendo el plumero, eh", dejó caer mientras maquillaban a Rafa en la cocina. "¿Pero qué plumero, Jesús?", respondía Ari molesta. Mientras, el propio Jesús cantaba "pluma, pluma gay". "O sea, que el único macho que hay aquí soy yo", terminó diciendo.

Lxs chicxs critican el comentario de Jesús.

ACABO DE AMARLOS MUCHO. #OTDirecto23E pic.twitter.com/bnbcCQSb8i — MALBERT (@ItsMalbert) January 23, 2020

Más tarde, con Jesús ya en la sala del piano componiendo una canción para su madre, el resto comentaba lo sucedido. "Jesús ha dicho que le daba asco. Me da mucha cosa que diga eso, me ha parecido feo", aseguró Bruno. "Pues que le dé asco. A mí me ha parecido como una mierda que diga eso, pero bueno", apuntaba Ari, a lo que Rafa respondió: "Eso es que es muy heterobásico". "Básicamente lo que es Jesús, un heterobásico", zanjó su compañera.

Respeto y diversidad

Los concursantes siguieron dándole vueltas al asunto un buen rato. "¿Y si me gustara hacerlo, qué?", se preguntaba Bruno. Ari tampoco salía de su asombro: "Claro, si te ves guapa así, ¿cuál es el problema?". En redes sociales, el debate era aun mayor. Incluso algunos tuiteros se ofrecían a visitar la Academia para "hablar sobre la masculinidad y la diversidad de tipos de hombres que hay en la sociedad".