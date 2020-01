Nia, de 'OT 2020', denuncia un caso de racismo en el Teatro Barceló de Madrid

La Academia de 'OT 2020' es un lugar en el que los triunfitos pasan horas ensayando los temas que deben defender en las galas en directo del espacio, pero en el que también hablan de todo lo que han vivido a lo largo de su vida. Sus vivencias salen a la luz a diario y eso es precisamente lo que sucedió este miércoles 22 de enero. Una conversación que los espectadores del canal 24 horas del talent show pudieron escuchar entre Nia y Maialen, Bruno, Nick, Jesús o Flavio, destapó un grave episodio de racismo vivido por la triunfita.

Teatro Barceló y Nia, de 'OT 2020'

Nia les contó una de las primeras experiencias que vivió en su llegada a Madrid. "De las primeras veces que yo vine a Madrid, que tenía 18 años, me vine con mi novio, mi primer novio y salimos a una discoteca en la ciudad, el Teatro Barceló", empezó contando. ¿Cuál fue la sorpresa? Los porteros y responsables del lugar le impidieron su entrada. "No me dejaron entrar, llegué a la puerta y no me dejaron entrar. Y tenía la edad porque ya había cumplido 18 años, pero no pude entrar". Sus compañeros se mostraron totalmente impactados al no entender la razón por la que Nia había sido vetada en el lugar.

"Preguntamos la razón y me dijeron que estaba reservado el derecho de admisión. En mi vida me había pasado un caso de racismo tan heavy como ese. Nunca me había sucedido en España algo así", siguió explicando la cantante. Esta contó que en Berlín por ejemplo sí que también se le impidió la entrada a un lugar pero ahí fue por la forma en que iban vestidos: "Ahí íbamos muy arreglados, pero en el Teatro Barceló iba con una blazer, unos pantalones pitillos y tacones, iba muy guapa. Pero no pudimos entrar y nos quitaron a los dos de la cola". Un episodio totalmente desagradable, sorprendente y del que Nia ha querido hablar para evidenciar el racismo que existe todavía en nuestra sociedad.

Homofobia en el Teatro Barceló

Esta no es la primera polémica que rodea a la conocida sala del centro de Madrid y es que la sala sufrió un boicot meses atrás después de que la formación ultraderechista VOX celebrase el encuentro 'Cañas por España' ahí. En ese momento, una representación del colectivo LGBTI+ decidió mostrarse su repulsa a la sala ya que también organiza fiestas proLGBTI+ como la 'Tanga Party'. Pero hay más y es que Anabel Mua, conocida influencer y blogger, relató un un terrible y surrealista episodio que vivió en verano. Unos amigos que la acompañaban fueron vetados del lugar por ir maquillado y con pendientes. Según Mua, los responsables de la sala le aconsejaron incluso entrar sin sus amigos, algo que obviamente ella no aceptó. "No puede ser que esto siga pasando", se quejó en su día la influencer.