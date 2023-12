Por Almudena M. Lizana |

Tras los gritos de Salma Díaz a Martin Urrutia a la hora de recoger el lavavajillas, el corte que le pegaron algunos compañeros a Álvaro Mayo al preguntar si podía cantar villancicos o los raps que improvisaron los concursantes el viernes 8 de diciembre de 2023, Noemí Galera ha decidido tomar cartas en el asunto para pedir algo más de respeto entre ellos durante la mañana del 9 de diciembre. Tras la clase de baile urbano, la directora de la Academia les ha dado un toque de atención en 'Operación Triunfo 2023'.

'OT 2023'

"A ver cómo digo esto sin que nadie se mosquee. Ayer era vuestro día libre, yo estuve bastante rato mirándoos. No os quise decir nada, pero sí que es verdad que estoy detectando desde hace unos días, algo que no me gusta nada. Esta es vuestra casa, sois quince y es muy difícil que quince personas conecten a full y yo eso lo entiendo,", empezaba diciendo Galera.

"Quizás son códigos que tenéis entre vosotros que desde fuera yo lo veo de otra manera. Eso puede ocurrir, yo le puedo decir a una amiga mía que es una cerda y lo entendemos la dos y nadie se ofende. Pero tenéis que pensar que aquí estáis expuestos, de la misma manera que damos ejemplo en diversidad y en según qué valores, hay que dar ejemplo y hablarnos bien, con respeto. A veces os veo y me tiráis para detrás y me sabe muy mal porque sé que no sois así, pero es mi obligación avisaros", explicaba la directora de la Academia.

"Esta es vuestra casa durante estos tres meses, yo no sé en vuestras casas cómo habláis a vuestros familiares, ni a vuestros amigos de fiesta, pero yo en mi casa no grito a nadie, no hablo mal a nadie, y no quiero que eso ocurra aquí. No lo voy a consentir. A la próxima que vea un grito, una falta de respeto, aunque sea de broma, si alguien pone mala cara, si alguien se siente ofendido ya no es una broma. Hablaos con respeto, no quiero que seáis amigos para toda la vida, eso surge o no surge, pido que os respetéis", rogaba de nuevo Galera, insistiendo en que un artista "va más allá del talento".

Muy poca autocrítica

Tras el toque de atención, algunos de los concursantes no han sabido hacer muy bien autocrítica, señalando que ellos son también así fuera de la Academia. "Hay cosas que me parecen más falta de respeto...", soltaba Salma junto a Violeta y Juanjo en la comida. "Sí, pero hay muchas cosas que no se ven", puntualizaba Violeta Hódar, dando a entender que detrás de cámara hay más faltas de respeto. "Tampoco hay que rayarse, quien nos vea fuera, tendrá también que entendernos", explicaba Naiara minutos antes. "Y si no lo entienden, a chuparla. Joder, yo intento controlarme, pero no voy a cambiar", añadía Juanjo Bona.