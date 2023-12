Por Redacción |

Los concursantes de 'Operación Triunfo 2023' llevan ya varias semanas conviviendo dentro de la Academia de Prime Video. Como era de esperar, los participantes han formado grupos, relacionándose con unos más que con otros y forjando amistades. Sin embargo, la actitud de una de las concursantes es tema de conversación en redes sociales día sí y día también. Se trata de Salma Díaz. La malagueña ha generado varias situaciones desagradables con algunos de sus compañeros, sobre todo con Álvaro Mayo, Chiara Oliver o Bea.

Salma gritando a Martin en 'OT 2023'

Con el primero, Salma le ha pegado varios cortes cuando Mayo intentaba contar algo durante las comidas. "", le espetaba ella, mientras que él respondía que lo hacía para que le escucharan. "", respondía también Naiara . Más tarde, Salma y unos cuantos concursantes más cogían la guitarra y se ponían a cantar, soltando rimas improvisadas.

"Ay Bea, ¿dónde vas tan fea? Ay Bea, te como la uretra. No te duches tía, ay Bea, me gusta cómo hueles y no te has duchado todavía", cantaba Salma, provocando que Bea se fuera de la sala. "Bea, ¿por algo te has ofendido?", preguntaba la de Málaga una vez Bea ya no estaba presente, riéndose con sus compañeros. Una canción que podría no tener importancia si no fuera porque durante esta semana Bea ha tenido un bajón respecto a su aspecto físico, algo de lo que era conocedora Salma y el resto de compañeros.

lo incómoda que me ha hecho sentir esto??? pobre álvaro #OTDirecto8D pic.twitter.com/LeKW5OhNlw — sassy 💋 | ot era (@nosoyunabratzz) December 8, 2023

os prometo que si estuviera en mi mano salma estaría en la calle. me parece heavy después de la semana que ha tenido bea hacer esta clase de bromas. y luego diciendo "si se ofende es que por algo es" gsgshshshajajjaja la odio. #OTDirecto8D pic.twitter.com/LFXwVmsfUK — navas (@lucia_nahe) December 8, 2023

Noemí acaba de decir que después de la siguiente clase se queden un momento donde están, y suelta Salma "BroncOT". #OTDirecto9D



las que decís que se victimiza a alvaro cuando esto pasa continuamente just shows que no os lo han hecho en la vida y no sabeis lo que duele #OTDirecto8D pic.twitter.com/SYnhbFVpU5 — nuria (@soyannemona) December 8, 2023

Con más compañeros

Respecto a Chiara, Salma ha comentado ya varias veces que la joven le parece una "pick me girl", es decir, una chica que se cree diferente y especial, de forma sibilina, cantando una canción con esa frase nada más irse Chiara de la terraza. Por último, Salma ha tenido un encontronazo con Martin cuando él solo estaba intentando ayudar a sacar el lavavajillas, hablándole bastante mal. "No lo saques, si me toca a mí, te estoy diciendo que ahora voy. Vale, ahora voy y lo hago. Joder, espérate un segundo, que estoy quitando la puta mierda del baño también", decía, gritándole.