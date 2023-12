Martin y Juanjo, escondidos en las duchas de 'OT 2023', ¿solos por amor?

Por Rubén Rodríguez Tapiador |

Como es costumbre en cada edición de 'Operación Triunfo', los seguidores del programa buscan posibles relaciones amorosas entre los participantes de la Academia y, aunque algunas de ellas se quedan en nada, otras sí que se convierten en realidad. Algunos de los ejemplos más claros son el de David Bisbal y Chenoa en la primera edición del concurso o el que vivieron Aitana y Cepeda cuando regresó el talent en el 2017.

Martin Urrutia y Juanjo Bona en 'OT 2023'

Con la llegada de 'OT 2023', las redes sociales se han llenado de los famosos shippeos, como es el caso de Ruslana Martin Urrutia . Sin embargo, Juanjo Bona . Desde ese momento, todas las miradas se han centrado en el aragonés y el vasco que,

A pesar de que a lo largo de las primeras semanas del concurso solo ha habido elucubraciones, el 6 de diciembre ha ocurrido algo en la Academia que ha cambiado todo. En el directo de 'OT 2023' se ha visto cómo, mientras sus compañeros se dirigían al salón, Juanjo se separaba del grupo para entrar en las duchas de la Academia mirando a Martin. Unos segundos más tarde, el concursante vasco seguía los pasos del aragonés para entrar con él a las duchas y se veía al de Zaragoza esperando a su compañero dentro de esa estancia.

juanjo y martin entrado a las duchas y no para ducharse #OTDirecto6D pic.twitter.com/bZoIE2JM7C — D A N Y (@danyconygriega) December 6, 2023

Juanjo y Martin, los nuevos Bisbal y Chenoa

No obstante, al no haber cámaras en esa parte de la casa no se ha podido ver qué ha pasado, pero los seguidores del programa sí han querido destacar el momento y lo han compartido en las redes sociales. De hecho, algún usuario ha ironizado con que le recuerda a la historia de amor entre David Bisbal y Chenoa y su icónico "Escondidos".