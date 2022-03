El plató de '10 momentos' desplegó sus alfombras para recibir a Norma Duval. La exvedette se abrió en canal para compartir con Anne Igartiburu algunos de los momentos más especiales de su vida, pero también los más complicados. Entre ellos, el fallecimiento de su hermana, Carla Duval, en 2010.

Norma Duval y Anne Igartiburu

Norma comenzó la entrevista hablando sobre sus inicios como artista y continuó repasando algunos momentos de su vida personal, como su comunión o su triunfo en el certamen Miss Madrid. Sin embargo, lo más complicado para la vedette fue hablar de su hermana Carla: "Qué bonito y qué pocas cosas hemos hecho juntas. Qué pena", decía después de visionar una intervención que protagonizaron juntas en 1990.

Carla Duval falleció a causa de un cáncer en el cuello del útero. Su hermana reconoció que "pasan los años", pero "hay cosas que no se pueden superar": "Fue muy duro porque era nuestra niña", se emocionaba. Norma reconoció que el médico privado al que acudía, y que le realizó una conización años atrás, no supo detectárselo: "Le dijo que estaba perfecta y tenía un tumor", recordaba.

Fue entonces cuando la artista le recomendó que fuera a las urgencias del Hospital La Paz: "Nada más entrar le dijo lo que tenía. Ya era tarde, se había convertido en un cáncer muy agresivo", relataba. "Fueron tres años muy duros, donde ella nunca jamás se quejó, nunca lloró, nunca fue de víctima. Ella siempre, al contrario, nos daba ánimos a todos y trabajó hasta el último momento. Y el ultimo año de su vida ella dijo que había sido el año mas feliz", recordaba con los ojos vidriosos y rota por completo.

Reiteró su apoyo a José María Aznar

Norma Duval también repasó el momento en el que apoyó públicamente a José María Aznar en las elecciones generales de 1993. "No me confundí. Ha sido un presidente digno, ha sido un presidente honrado y ha ido un gran presidente", decía.

La vedette confirmó que no solo no había "sacado ningún rendimiento", sino que "muchos ayuntamientos socialistas" dejaron de contratarla. Duval reconoció que no está "arrepentida de haberlo hecho", pero sí es consciente de que le "ha acarreado ciertas críticas y etiquetas": "Yo soy la musa de mí misma", zanjaba.