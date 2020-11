'Mask Singer: adivina quién canta': Norma Duval, tercera concursante desenmascarada de la edición

La noche del miércoles 18 de noviembre, Antena 3 emitió la tercera gala de 'Mask Singer: adivina quién canta', en la que los investigadores y el público pudieron descubrir una nueva identidad, de uno de los participantes, oculta tras una de las máscaras: la de Unicornio, que escondía a Norma Duval. Así, la vedette, actriz y presentadora tuvo que despedirse del programa tras Georgina Rodríguez y Pepe Navarro, eliminados en la primera y la segunda gala, respectivamente.

Arturo Valls junto a Norma Duval en la Gala 3 de 'Mask Singer'

Antes de conocer la identidad de la concursante, los investigadores apostaron por celebrities como Tita Cervera, Victoria Abril, Bárbara Rey, María Estévez o Ágatha Ruiz de la Prada, sin que el nombre de Duval fuera ni siquiera mencionado ni por casualidad, por lo que su presencia fue toda una sorpresa para los presentes. "Vaya diosa", alabó Javier Ambrossi, tan perplejo como el resto de sus compañeros por la presencia de la barcelonesa en el plató. "Ha sido una gozada estar a tu lado, cuando me mirabas la máscara pensé que igual me reconocías", señaló la concursante a Arturo Valls, tras lo cual pasó a alabar a los maravillados investigadores.

"Malú, eres mi cantante favorita, siempre lo has sido; a los Javis los adoro, porque son lo más; y mi humorista es un fuera de serie. Habéis estado maravillosos", aseguró la empresaria, entusiasmada. "Estar en un programa como este, en estos momento creo que es muy importante porque es tan creativo, tan bonito, tan entusiasta, tan intrigante", manifestó Duval, quien recalcó el hecho que dicha intriga estaba también presente fuera de plató, dado que ninguno de los concursantes conocía las identidades de sus compañeros, a quienes deseó "toda la suerte del mundo porque lo hacen con todo el cariño". "Que sepáis que es un esfuerzo muy grande llevar la máscara, el traje, el ritmo, la coreografía y las horas de espera, pero todo vale la pena", confesó Duval, antes de despedirse.

"Me apunté desde el minuto cero"

Entre las pistas recogidas sobre la identidad de Norma Duval, el programa aclaró que la referencia a París estaba relacionada con el hecho de que fue la primera artista española que actuó en el mítico Folies Bergere de la capital francesa, mientras que el hecho de la mención de "Ripu" se refería al nombre auténtico de la artista, Purificación García. "Me han ofrecido programas a los que he dicho que no. No lo veía para mí. Pero este programa, desde el minuto cero, porque me parece tan original, tan distinto, una experiencia tan divertida, dije: 'me apunto como sea'", declaró la concursante, en una conversación posterior a solas con Valls. "Estoy muy contenta de haberlo hecho", reconoció la actriz, quien elogió el hecho de que "tenéis un equipo maravilloso" y confesó haber disfrutado mucho del anonimato que ofrece la máscara.