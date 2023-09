Las nuevas generaciones de 'The Boys': Así son los héroes de 'Gen V'

Por Beatriz Prieto |

Cuatro años después de que 'The Boys' iniciara su andadura en la pequeña pantalla con Amazon Prime Video, este viernes 29 de septiembre la plataforma de streaming amplía dicho universo con el lanzamiento de los tres primeros episodios del spin-off 'Gen V', serie con una temática más "adolescente", aunque sin alejarse de la violencia y la sátira características de su predecesora, e incluso algunos rostros familiares de la ficción original como A-Train (Jessie Usher) o El Profundo (Chace Crawford).

Marie y Emma en 'Gen V'

En esta ocasión,, gestionada por la omnipresente y poderosa Vought International, en lo que promete ser una mezcla de "Los juegos del hambre" y 'The Boys'. Situada en el tiempo, 'Gen V' presenta a la primera generación de jóvenes que son conscientes de que el origen de sus poderes no es "divino" o "genético", sino que son más bien experimentos gracias al Compuesto V.

Para alcanzar el mundo de los héroes, además, los alumnos de Godolkin tienen dos caminos: la Escuela Lamplighter de Lucha contra el Crimen, la más deseada, o la Escuela de Artes Escénicas Crimson Countess. Un mundo académico que oculta oscuros secretos que irán saliendo a la luz de la mano de un grupo de jóvenes que se encuentran en plena evolución hacia los superhéroes que serán en el futuro. Por ello, ante el inminente estreno de la serie, en FormulaTV recogemos quiénes son los protagonistas que descubriremos a partir de este viernes.

Marie Moreau

Jaz Sinclair da vida a Marie Moreau en 'Gen V'

Marie Moreau, personaje interpretado por la actriz Jaz Sinclair, es la principal protagonista de 'Gen V' y la persona sobre la que Indira Shetty (Shelley Conn), decana de la universidad, tendrá un especial interés. Moreau ha formado parte del Red River Institute, un hogar para huérfanos con poderes peligrosos o difíciles de controlar. De hecho, su nombre aparece en la temporada 3 de 'The Boys', cuando Hughie revisa los perfiles de dicho centro en busca de los antecedentes de Victoria Neuman (Claudia Doumit).

Esta aspirante a superheroína posee la capacidad de manipular y convertir su sangre en cualquier tipo de arma, por lo que siempre lleva encima una navaja con la que cortar su piel para emplear su poder. Asimismo, es una joven que sueña con formar parte del idolatrado grupo de héroes "Los Siete", objetivo del que se aleja cuando comienza a conocer los oscuros secretos de la universidad, lo que la llevará a plantearse una importante duda sobre su aspiración: ¿Quiere ser de verdad una heroína o, simplemente, parecerlo?

Andre Anderson

Chance Perdomo es Andre Anderson en 'Gen V'

Andre Anderson es un estudiante de tercer año, a quien da vida el actor Chance Perdomo, y tercero en la clasificación general de la Universidad, liderada por su mejor amigo, Luke Riordan, conocido como "Golden Boy". Capaz de manipular el metal como todo un "Magneto", Anderson es hijo de Polarity (Sean Patrick Thomas), un superhéroe que no llegó a formar parte de Los Siete, aunque tiene un gran prestigio en el gremio e incluso forma parte del consejo directivo de la universidad.

Por esa razón, Anderson vive a la sombra de su padre, hasta el punto de que se ve obligado a utilizar su nombre en contra de sus propios deseos. A pesar de ser "bastante vago", el joven es, en palabras de su intérprete, "encantador" además de que "no quiere ninguna responsabilidad", lo que promete chocar con las esperanzas que su padre tiene depositadas en él, de cara a su propia jubilación, para que alcance lo que él no pudo: ser parte de Los Siete.

Emma Meyer, "Little Cricket"

Lizze Broadway interpreta a Emma Meyer en 'Gen V'

Interpretada por Lizze Broadway, Emma Meyer es una aspirante a superheroína que se da a conocer con el apodo de "Little Cricket" gracias a su canal de Youtube "Fun Size With Little Cricket". En él, Meyer publica vídeos en los que usa su don, la capacidad de reducir su tamaño corporal, principalmente para interactuar con su jerbo, David Caruso. A pesar de todo, posee una personalidad tímida e insegura y se convertirá en la mejor amiga de Marie a su llegada al Godolkin, donde Meyer forma parte de la Escuela de Artes Escénicas.

Luke Riordan, "Golden Boy"

Patrick Schwarzenegger es Luke Riordan en 'Gen V'

Patrick Schwarzenegger, hijo del famoso Arnold Schwarzenegger, es el encargado de dar vida a Luke Riordan, conocido como "Golden Boy". Líder del ranking de Godolkin que clasifica a sus alumnos según su potencial para aspirar a ser uno de Los Siete, Riordan es el protegido del profesor Rick "Brink Brinkerhoff (Clancy Brown), director de la Escuela de Lucha contra el Crimen.

Este aspirante a héroe cuenta con el poder de la superfuerza, al igual que puede crear fuego por todo su cuerpo. Es amigo tanto de Andre como de Jordan y mantiene una relación sentimental con Cate, además de ser el alumno más popular del centro, donde se ha estado preparando para ser parte de Los Siete, objetivo para el que parece estar más que listo en el que es su último año universitario.

Cate Dunlap

Maddie Phillips da vida a Cate Dunlap en 'Gen V'

Maddie Phillips interpreta a Cate Dunlap, estudiante de tercer año en la Escuela de Artes Escénicas de Godolkin, además de una de las alumnas más populares del centro por ser la novia de Golden Boy y amiga de Andre. Su poder consiste en manipular telepáticamente a las personas para que hagan lo que ella les ordene, a través del contacto físico, por lo que siempre lleva guantes.

En palabras de Phillips, recogidas en Entertainment Weekly, Dunlap es una mujer "muy divertida, le gusta pasar un buen rato, es un poco salvaje y muy, muy observadora". Asimismo, esta aspirante a heroína posee "un corazón muy grande", lo que no evita que "no siempre tome el camino que muchos otros quieren tomar".

Jordan Li

London Thor y Drek Luh son Jordan Li en 'Gen V'

Jordan Li es un personaje de lo más peculiar, puesto que aparte de ser el segundo mejor estudiante en la clasificación del Godolkin, está interpretado por dos actores: Derek Luh y London Thor. Esto implica que Li utiliza el pronombre "elle", dado que tiene la capacidad de cambiar de sexo y cada uno de ellos posee un poder distinto. Mientras que como hombre, Li es indestructible, hasta el punto de soportar impactos de bala; como mujer, este aspirante a héroe es sumamente ágil y puede disparar ráfagas de energía con sus manos.

Sam

Asa Germann interpreta a Sam en 'Gen V'

Al contrario que el resto de protagonistas de 'Gen V', Sam, el que está a cargo del actor Asa Germann, es más bien un enigma antes del estreno de la serie. Aparentemente de buen corazón y con los poderes de superfuerza e invulnerabilidad, Sam está ligado a un programa llamado "Woods", considerado el más oscuro secreto de Godolkin, del que trata de escapar. No obstante, este personaje también tendrá que lidiar con sus propias alucinaciones y apunta a ser parte del gran misterio que desviará a Marie de su objetivo de convertirse en la mejor de su clase.