Por Almudena M. Lizana |

Tras la victoria de Bosco Blach, todos los concursantes de 'Supervivientes 2023' se han visto las caras en el debate final con Ion Aramendi al frente. En él, Adara Molinero y Asraf Beno han tenido la oportunidad de saldar sus cuentas pendientes, pero tras un nuevo enfrentamiento, las cosas solo han hecho que empeorar entre ellos.

Adara Molinero en 'Supervivientes 2023'

"El público varía según el día, eso es así. Por detrás de cámaras me tratabas de una manera y delante de cámaras de otra", decía Molinero, cansada de repetir una y otra vez qué es lo que le ocurre con el que fue su mayor apoyo en Honduras durante un tiempo. ", estoy cansado de que utilices eso", respondía Asraf.

"Yo creo que los momentos que he vivido con Adara han sido verdaderos. (...) Cuando dijo que era muy pesado me dolió. Todo lo que se ha ido acumulando ha ido cogiendo consistencia", seguía explicando el cuarto clasificado de 'Supervivientes 2023'. "Él sí me ha traicionado a mí. Una vez me tiraste almendras a la cara", soltaba Adara Molinero.

"Me parece muy fuerte este juego", contestaba Beno, muy enfadado al escuchar lo que estaba diciendo Molinero, negando que le tirase ninguna almendra. "Me acuerdo que sí que hubo el tema de las almendras, sí hubo discusión, no sé si fue intencionado", añadía Bosco, admitiendo que hubo una pelea por el tema de las almendras.

"Yo flipo, no tengo palabras. No mientas, yo no te he tirado almendras a la cara en mi vida. Por respeto al programa, pero cojo y me voy, te lo juro", amenazaba Asraf Beno con irse, mientras Ion Aramendi le pedía que no se fuese del plató. "Me siento mal, me quedo sin palabras, me quiero ir por inventarse eso. No me siento acorralado, estoy viendo que estás mintiendo y no me gusta", insistía el novio de Isa Pantoja.

¿Pesado?

Otro de los asuntos que trataron en el debate es cuando Beno abandonó el plató en la final tras escuchar cómo Adara le eligió a él como el más pesado de la edición. "No me lo esperaba, yo no exagero, no me gustó y me salí porque me quedé en shock. No es grave, pero flipé", aclaraba el exsuperviviente, bajo la atónita mirada de Adara Molinero, que intentaba quitarle hierro al asunto.